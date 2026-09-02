Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Konyaspor, eski yöneticilerin alacakları nedeniyle icra şokuyla sarsıldı. Ömer Korkmaz döneminde yönetimde yer alan üç eski yönetici, kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Konya 6. İcra Dairesi aracılığıyla yasal süreç başlattı. Kulübe gönderilen tebligatla birlikte idari tarafta kriz belirginleşti.

23 MİLYON TL ALACAĞI VAR

Konya'nın yerel haber sitelerinden merhabahaber.com'un haberine göre, alacaklı isimler arasında yer alan Konya Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Adem Bulut’un kulüpten 23 milyon 325 bin TL alacağı olduğu öğrenildi. Yasal takibe geçen diğer isimlerin ise eski yöneticilerden Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı olduğu belirtildi. Yaşanan bu finansal krizin, saha sonuçlarında zorlanan yeşil-beyazlı kulübün üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com