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Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku

Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
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Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Konyaspor icra şokuyla sarsıldı. Ömer Korkmaz'ın başkan olduğu dönemde yönetimde görev alan 3 eski yönetici, kulüpten olan alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Konya 6. İcra Dairesi üzerinden kulübe tebligat gönderdi. O isimlerden birisinin Konya Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Adem Bulut olduğu ve 23 milyon 325 bin TL alacağının bulunduğu öğrenildi. Diğer alacaklılar ise Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı.

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Konyaspor, eski yöneticilerin alacakları nedeniyle icra şokuyla sarsıldı. Ömer Korkmaz döneminde yönetimde yer alan üç eski yönetici, kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Konya 6. İcra Dairesi aracılığıyla yasal süreç başlattı. Kulübe gönderilen tebligatla birlikte idari tarafta kriz belirginleşti.

23 MİLYON TL ALACAĞI VAR

Konya'nın yerel haber sitelerinden merhabahaber.com'un haberine göre, alacaklı isimler arasında yer alan Konya Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Adem Bulut’un kulüpten 23 milyon 325 bin TL alacağı olduğu öğrenildi. Yasal takibe geçen diğer isimlerin ise eski yöneticilerden Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı olduğu belirtildi. Yaşanan bu finansal krizin, saha sonuçlarında zorlanan yeşil-beyazlı kulübün üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Eee alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Konyaspor da Denizli'nin yanına inşaAllah.

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