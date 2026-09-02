Otopark Yangını Öncesi Çocuklar Görüntülendi

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangından önce elinde kartonla garaja giren iki çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında çıkan yangın, araçlara sıçramış ve dumanlar tüm binayı sarmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişiyi tahliye ederken, 27 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Otoparktaki yangının öncesine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki çocuğun ellerinde kartonla otoparka girdikleri görüldü. Otoparktan yükselen alevler ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı