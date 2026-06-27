İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

27 Haziran 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3739686 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde 1100. Sokak, 1101. Sokak, 1102. Sokak, 1103. Sokak, 669. Sokak, 698. Sokak, 701. Sokak, 702. Sokak, 703. Sokak, 704. Sokak, 707. Sokak, 711. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak, 718. Sokak, 719. Sokak, 720. Sokak, 722. Sokak, 723. Sokak, Çamlık Caddesi, Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Sakin Sokak; Kurtuluş Mahallesi ile Yalı Mahallesi’nde Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Karayerler Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3739703 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde 669. Sokak, 698. Sokak, 699. Sokak, 701. Sokak, 703. Sokak ve Çamlık Caddesi; Kurtuluş Mahallesi’nde 669. Sokak, 670. Küme Evleri, 674. Sokak, 675. Sokak, 676. Sokak, 678. Sokak, 679. Sokak, 680. Sokak, 683. Sokak, 686. Sokak, 688. Sokak, 689. Sokak, 692. Sokak, Çamlık Caddesi, Güzelhisar Caddesi ve Tuna mevkisi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.00 ile 18.30 saatleri arasında, 3740769 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy Mahallesi ile Fatih Mahallesi’nde Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Caddesi ve Papatya Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.00 ile 18.30 saatleri arasında, 3740776 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde belirtilen sokak, cadde ve küme evlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.00 ile 18.30 saatleri arasında, 3740794 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle B. Hayrettin Paşa, Bozköy, Fatih, Mimar Sinan, Şehitkemal ve Yukarı Şehitkemal mahallelerinde belirtilen sokak, cadde ve küme evlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Haziran 2026 tarihinde, 01.00 ile 03.00 saatleri arasında, 3741860 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle B. Hayrettin Paşa ve Bozköy mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3740946 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hacıömerli Mahallesi’nde Eski Yerleşim Küme Evleri ve Hacıömerli Köyü elektrik kesintisinden etkilenecektir.

1 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3741679 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hacıömerli Mahallesi’nde Eski Yerleşim Küme Evleri, Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Köyü ve Karakuyular Küme Evleri; Kalabak Mahallesi’nde Fabrika Küme Evleri, Göl Sokak, Hasan Ağa Sokak, Kalabak Köyü, Kalabak Cami Sokak, Kalabak Çeşme Sokak, Kalabak Merkez Sokak, Kuyular Sokak, Merkez 1 Sokak ve Zeki Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

BERGAMA

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.30 ile 18.30 saatleri arasında, 3739128 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ahmetbeyler, Avunduruk, Çitköy, Gökçeyurt, Hamzalısüleymaniye, Kaleardı, Mahmudiye, Üçtepe ve Yukarıkırıklar mahallelerinde belirtilen köy içi yolları ve küme evlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.30 ile 18.30 saatleri arasında, 3739131 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akçenger, Çaltıkoru, Çeltikçi, Çobanlar, Çürükbağlar, Dereköy, Dereköy Hacılar, Eğiller, Gültepe, Halilağalar, İkizler, İneşir, Karalar, Katrancı, Kırcalar, Örenli, Oruşlar, Pirveliler, Sarıcaoğlu, Tırmanlar, Topallar, Ürkütler, Yortanlı ve Yukarıada mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.30 ile 18.30 saatleri arasında, 3739134 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çitköy, Doğancı, Ferizler ve Paşaköy mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.30 ile 18.30 saatleri arasında, 3739142 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sarıcalar Mahallesi’nde Sarıcalar Köyü İç Yolu elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.30 ile 18.30 saatleri arasında, 3739144 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.30 ile 18.30 saatleri arasında, 3739148 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atçılar, Bayramcılar, Bekirler, İsmailli, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Koyuneli, Öksüzler, Rahmanlar, Seklik ve Tavukçukuru mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.00 ile 18.30 saatleri arasında, 3740776 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızıltepe ve Örlemiş mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3739819 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kadıköy Mahallesi’nde Göçbeyli Yolu ve Kadıköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3733750 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Eğrigöl, Fatih ve Ovacık mahallelerinde İzmir Çanakkale Yolu çevresi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 10.30 ile 16.00 saatleri arasında, 3733346 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’nde 307. Sokak, 332. Sokak, 333. Sokak, 333/1. Sokak, 335. Sokak, 339. Sokak, 339/1. Sokak, 340. Sokak, 341. Sokak, 342. Sokak, 343. Sokak, 345. Sokak, 348. Sokak, Akşemsettin Caddesi, Atatürk Bulvarı, Başak Sokak, Bengü Sokak, Bergama Çevre Yolu, Çamlık Sokak, Çetin Emeç Caddesi, Fuzuli Caddesi, Güvercin Sokak, Hanımeli Sokak, İpek Sokak, Karaçam Sokak, Manolya Sokak, Meltem Sokak, Özgürlük Caddesi, Özlem Sokak, Poyraz Sokak, Şehit Yaşar Özsürücü Sokak, Yeşim Sokak ve Zerrin Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

BORNOVA

27 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3739791 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’nde Ankara Caddesi, Cemre Sokak, Çıtak Sokak, Derya Sokak, Ergen Sokak, Eylül Sokak, Gözde Sokak ve Kavaklıdere Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 09.30 ile 11.30 saatleri arasında, 3740041 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kazımdirik Mahallesi’nde 364/11. Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

28 Haziran 2026 tarihinde, 01.00 ile 05.00 saatleri arasında, 3741590 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gürpınar Mahallesi’nde 7033. Sokak; Kemalpaşa Mahallesi’nde 7002. Sokak, 7022. Sokak, 7022/2. Sokak, 7026. Sokak, 7026/1. Sokak, 7033. Sokak, 7033/1. Sokak, 7055. Sokak, 7057. Sokak, 7061. Sokak, 7063. Sokak, 7063/1. Sokak, 7065. Sokak, 7065/1. Sokak, 7067. Sokak, 7068. Sokak, 7069. Sokak, 7069/1. Sokak, 7069/2. Sokak, 7073. Sokak, 7075. Sokak, 7077. Sokak, 7077/1. Sokak, 7079. Sokak, 7081. Sokak, 7082. Sokak, 7083. Sokak, 7084. Sokak, 7085. Sokak, 7086. Sokak, 7086/1. Sokak, 7086/10. Sokak, 7086/3. Sokak, 7086/4. Sokak, 7086/5. Sokak, 7086/6. Sokak, 7086/7. Sokak, 7087. Sokak, 7097. Sokak, 7098. Sokak, 7098/1. Sokak, 7405. Sokak, Çanakkale Caddesi, Çocuk Parkı İçi Yolu, Pınar Caddesi ve Pınarbaşı Dinlenme Parkı İçi Yolu elektrik kesintisinden etkilenecektir.

28 Haziran 2026 tarihinde, 08.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3741605 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamkule Mahallesi ile Gökdere Mahallesi’nde Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Çiğdem Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak ve Nehir Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

28 Haziran 2026 tarihinde, 11.00 ile 19.00 saatleri arasında, 3742684 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karacaoğlan Mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, 3741608 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde 857/1. Sokak, 858. Sokak, 859. Sokak, 860. Sokak, 861. Sokak, 862. Sokak, 862/1. Sokak, 863. Sokak, 871. Sokak, Hürriyet Caddesi, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi; İnönü Mahallesi’nde 797. Sokak, 803. Sokak, 803/2. Sokak, 804. Sokak ve Hürriyet Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3742696 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gökdere Mahallesi’nde Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Çiğdem Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak ve Nehir Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3742913 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sarnıçköy Mahallesi’nde Filiz Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3742915 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşyol Mahallesi’nde Sarnıç Caddesi; Sarnıçköy Mahallesi’nde Akyar Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3742069 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Serintepe Mahallesi’nde 4330. Sokak, 4332. Sokak, 4334. Sokak ve 4336. Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

1 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3742917 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde Asma Sokak, Damla Sokak, Dibek Sokak, Gündoğan Sokak, Havuzbaşı Sokak, Kordon Sokak, Özbek Sokak, Reyhan Sokak, Sevgi Sokak, Yaka Caddesi, Yalı Sokak, Yaprak Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytin Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

BUCA

28 Haziran 2026 tarihinde, 08.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3741605 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde 2108. Sokak, 2109. Sokak, 2110. Sokak, 2111. Sokak, 2112. Sokak, 2113. Sokak, 2114. Sokak, 2115. Sokak, 2116. Sokak, 2117. Sokak, 2118. Sokak, 2118/1. Sokak, 2119. Sokak, 2120. Sokak, 2121. Sokak, 2122. Sokak, 2123. Sokak, 2130. Sokak, 2138. Sokak, 2144. Sokak, 2148. Sokak, 2152. Sokak, 2153. Sokak, 2154. Sokak, 2155. Sokak, 2157. Sokak, 2158. Sokak, Atatürk Caddesi, Değirmentaşı Sokak, Gazi Feyzullah Uslu Sokak, Hacı Osmanlar Sokak, İmamoğlu Sokak, Orta Tepe Sokak, Sağlık Ocağı Sokak, Şehit Nurettin Gök Sokak, Sümbül Sokak ve Yaldız Sokak; Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde 2103. Sokak, Atatürk Caddesi ve Sağlık Ocağı Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 00.30 ile 01.00 saatleri arasında, 3741697 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde belirtilen sokak, cadde ve park içi yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde, 01.00 ile 06.00 saatleri arasında, 3741703 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar, Göksu ve Seyhan mahallelerinde belirtilen sokak, cadde ve park içi yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde, 06.00 ile 06.30 saatleri arasında, 3741699 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde belirtilen sokak, cadde ve park içi yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, 3741778 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnkılap Mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3741623 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde 2174. Sokak, 2175. Sokak, 2177. Sokak, 2178. Sokak, 2179. Sokak, 2180. Sokak, 2184. Sokak, 2185. Sokak, 2186. Sokak, 2187. Sokak, 2188. Sokak, 2189. Sokak, 2190. Sokak, 2192. Sokak, 2193. Sokak, 2194. Sokak, 2205. Sokak ve Atatürk Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

GÜZELBAHÇE

27 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, 3739169 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nde 125. Sokak, 131. Sokak, 133. Sokak, 135. Sokak, 137. Sokak, 139. Sokak, 143. Sokak, 145. Sokak, 147. Sokak, 248. Sokak, 252. Sokak, 254. Sokak, 256. Sokak, 258. Sokak, 260. Sokak, 262. Sokak, 264. Sokak, 268. Sokak, 270. Sokak ve Mithatpaşa Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3739234 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kahramandere Mahallesi’nde Ali İhsan Gedik Caddesi; Siteler Mahallesi’nde 408. Sokak, 460. Sokak, 833. Sokak ve Abdullah Baydar Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 10.30 ile 16.30 saatleri arasında, 3743034 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yelki Mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

ÖDEMİŞ

27 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3740670 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Hacıhasan ve Kemer mahallelerinde belirtilen küme evler, köy yolları ve bağlantı yolları elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3740676 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde İmamı Birgivi Sokak, Onur Sokak, Santral Küme Evleri ve Üskesler Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3740687 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde belirtilen köy yolları ve küme evlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3740691 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bengisu Mahallesi’nde Bardakçı Sokak, Çaldıran Sokak, Dereli Şaban Sokak, Gülşen Sokak, Karcı Sokak, Pehlivan Sokak, Yavuz Selim Caddesi ve Yörük Sokak; Mimar Sinan Mahallesi’nde Çankaya Sokak, Dar Sokak, Dereli Şaban Sokak, Mehmet Akif Sokak ve Tuna Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3740719 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kuvvetli Mahallesi’nde Gediz Caddesi; Mimar Sinan Mahallesi’nde Ada Güme Sokak, Çankaya Sokak, Dar Sokak, Dicle Sokak, Erciyes Sokak, Gazi Osman Paşa Caddesi, Gediz Caddesi, Gülhane Sokak, Köşk Sokak, Mehmet Akif Sokak, Meriç Sokak, Sokullu Sokak ve Tuna Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

27 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3740722 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahallelerinde belirtilen sokak, cadde ve küme evlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Haziran 2026 tarihinde, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3741379 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde belirtilen sokak, cadde, çarşı ve pasajlarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3741385 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beyazıtlar Mahallesi’nde Birgi Bozdağ Yolu Caddesi ve Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri; Birgi Mahallesi’nde Birgi Bozdağ Yolu Caddesi, Düdükçü Küme Evleri ve Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

28 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3741391 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yılanlı Mahallesi’nde Dokuzlar Yolu ve Yılanlı Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3741403 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beyazıtlar Mahallesi’nde Birgi Bozdağ Yolu Caddesi ve Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri; Birgi Mahallesi’nde Birgi Bozdağ Yolu Caddesi, Düdükçü Küme Evleri ve Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3741407 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde belirtilen köy yolları, küme evler ve bağlantı yolları elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3741626 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kuvvetli Mahallesi’nde 401. Sokak, 402. Sokak, 406. Sokak, 408. Sokak, 410. Sokak, 413. Sokak, 420. Sokak, Karacaoğlan Sokak, Manyası Caddesi ve Örnek Sokak; Türkmen Mahallesi’nde 126. Sokak, Bayındır Sokak, Manyası Caddesi ve Pazarcı Sokak; Yeniceköy Mahallesi’nde Yeniceköy Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

29 Haziran 2026 tarihinde, 09.15 ile 15.15 saatleri arasında, 3741685 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde 1. Beyzade Sokak, 2. Beyzade Sokak, 3. Beyzade Sokak, Allame Sokak, Aydınoğlu Sokak, Berrak Sokak, Çay Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, İmamı Birgivi Sokak, İncir Sokak, İsabey Sokak, Karaoğlu Sokak, Meydanbaşı Sokak, Muhittin Efendi Sokak, Şaşallı Küme Evleri, Uluselvi Sokak ve Yarbaşı Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3742714 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Artıcak, Birgi, Bozdağ, Çobanlar, Gölcük, Ovacık ve Tekke mahallelerinde belirtilen sokak, cadde, yayla yolları ve küme evlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3742718 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gölcük Mahallesi’nde Başöğretmen Atatürk Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

30 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3742723 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde belirtilen sokak, cadde, küme ev ve yayla yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3742725 numaralı çalışma kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Artıcak, Birgi, Bozdağ, Çobanlar, Gölcük, Ovacık ve Tekke mahallelerinde belirtilen sokak, cadde, yayla yolları ve küme evlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.