İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

26 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağışakran Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 11/11. Sokak, 11/13. Sokak, 11/15. Sokak, 11/17, 11/18. Sokak, 11/19. Sokak, 11/2. Sokak, 11/21. Sokak, 11/26, 11/3. Sokak, 11/35. Sokak, 11/9. Sokak, Aşağışakran Köy Yolu Sokak ve Aşağışakran Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3736301’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 14. Cadde, 19/13. Sokak, 19/2. Sokak, 19/9. Sokak, Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri ve Sanayi Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739663’tür.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür, Kurtuluş ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Kültür Mahallesi’nde 1100. Sokak, 1101. Sokak, 1102. Sokak, 1103. Sokak, 669 Sokak, 698. Sokak, 701. Sokak, 702. Sokak, 703. Sokak, 704. Sokak, 707. Sokak, 711. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak, 718. Sokak, 719. Sokak, 720. Sokak, 722. Sokak, 723. Sokak, Çamlık Caddesi, Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Sakin Sokak; Yalı Mahallesi’nde ise Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Karayerler Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739686’dır.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Kültür Mahallesi’nde 669 Sokak, 698. Sokak, 699. Sokak, 701. Sokak, 703. Sokak ve Çamlık Caddesi; Kurtuluş Mahallesi’nde ise 669 Sokak, 669. Sokak, 670. Küme Evleri, 674. Sokak, 675. Sokak, 676. Sokak, 678. Sokak, 679. Sokak, 680. Sokak, 683. Sokak, 686. Sokak, 688. Sokak, 689. Sokak, 692. Sokak, Çamlık Caddesi, Güzelhisar Caddesi ve Tuna etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739703’tür.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Fatih Mahallesi’nde Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Caddesi ve Papatya Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740769’dur.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Aşağışakran Mahallesi’nde 11/11. Sokak, 11/13. Sokak, 11/15. Sokak, 11/17, 11/18. Sokak, 11/19. Sokak, 11/2. Sokak, 11/21. Sokak, 11/26, 11/3. Sokak, 11/35. Sokak, 11/9. Sokak, Aşağışakran Köy Yolu Sokak ve Aşağışakran Küme Evleri; Şakran Sayfiye Mahallesi’nde ise 3433, 2. Çevre Yolu Caddesi, 3376. Sokak, 3378. Sokak, 3379. Sokak, 3380. Sokak, 3381. Sokak, 3382. Sokak, 3384. Sokak, 3385. Sokak, 3386. Sokak, 3386/1. Sokak, 3387. Sokak, 3388. Sokak, 3390. Sokak, 3391. Sokak, 3391/1. Sokak, 3391/3 Sokak, 3392. Sokak, 3393. Sokak, 3394. Sokak, 3394/1. Sokak, 3395. Sokak, 3396. Sokak, 3397. Sokak, 3398. Sokak, 3399. Sokak, 3400. Sokak, 3401. Sokak, 3403. Sokak, 3404. Sokak, 3405. Sokak, 3406. Sokak, 3407. Sokak, 3408. Sokak, 3409. Sokak, 3410. Sokak, 3411. Sokak, 3424. Sokak, 3424/1. Sokak, 3425. Sokak, 3425/1. Sokak, 3426. Sokak, 3427. Sokak, 3428. Sokak, 3432. Sokak, 3433. Sokak, 3434. Sokak, 3435. Sokak, 3436. Sokak, 3437. Sokak, 3438. Sokak, 3439. Sokak, 3441. Sokak, 3442. Sokak, 3443. Sokak, 3444. Sokak, 3445. Sokak, 3446. Sokak, 3447. Sokak, 3448. Sokak, 3449. Sokak, 3450. Sokak, 3453. Sokak, 3454. Sokak, 3455. Sokak, 3461. Sokak, 3464. Sokak, 3466. Sokak, 3468. Sokak, 3474. Sokak, 3475. Sokak, 3478. Sokak, 3479. Sokak, 3480. Sokak, 3481. Sokak, 3482. Sokak, 3485. Sokak, 3493. Sokak, 3494. Sokak, 3497. Sokak, 3498. Sokak, 3499. Sokak, 3499/1. Sokak, 3500. Sokak, 3500/1. Sokak, 3500/2. Sokak, 3500/3. Sokak, 3501. Sokak, 3502. Sokak, 3503. Sokak, 3504. Sokak, 3506/1. Sokak, 3507. Sokak, 3508. Sokak, 3509. Sokak, 3510. Sokak, 3511. Sokak, 3513/1. Sokak, 3515. Sokak, 3517. Sokak, 3518. Sokak, Barbaros Paşa Caddesi, Çeşme Önü Caddesi, İncirlik Caddesi ve Şair Mehmet Akif Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740776’dır.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle B. Hayrettin Paşa, Bozköy, Fatih, Mimar Sinan, Şehitkemal ve Yukarı Şehitkemal mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti, bu mahallelerde belirtilen cadde, sokak ve küme evleri kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3740794’tür.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle B. Hayrettin Paşa ve Bozköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3741860’tır.

BERGAMA

26 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örlemiş Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3736301’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 10.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dağıstan ve Kaşıkçı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Kaşıkçı Mahallesi’nde Kaşıkçı Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3738703’tür.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ahmetbeyler, Avunduruk, Çitköy, Gökçeyurt, Hamzalısüleymaniye, Kaleardı, Mahmudiye, Üçtepe ve Yukarıkırıklar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739128’dir.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akçenger, Çaltıkoru, Çeltikçi, Çobanlar, Çürükbağlar, Dereköy, Dereköy Hacılar, Eğiller, Gültepe, Halilağalar, İkizler, İneşir, Karalar, Katrancı, Kırcalar, Örenli, Oruşlar, Pirveliler, Sarıcaoğlu, Tırmanlar, Topallar, Ürkütler, Yortanlı ve Yukarıada mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739131’dir.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çitköy, Doğancı, Ferizler ve Paşaköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739134’tür.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sarıcalar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Sarıcalar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739142’dir.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739144’tür.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atçılar, Bayramcılar, Bekirler, İsmailli, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Koyuneli, Öksüzler, Rahmanlar, Seklik ve Tavukçukuru mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739148’dir.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kadıköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Göçbeyli Yolu ve Kadıköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739819’dur.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızıltepe ve Örlemiş mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Kızıltepe Köyü İç Yolu ve Örlemiş Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740776’dır.

BORNOVA

26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Karaçam Mahallesi’nde İstanbul Caddesi; Yakaköy Mahallesi’nde ise 10751/2. Sokak ve Özbek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739634’tür.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden İncir Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739777’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden İncir Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739782’dir.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Ankara Caddesi, Cemre Sokak, Çıtak Sokak, Derya Sokak, Ergen Sokak, Eylül Sokak, Gözde Sokak ve Kavaklıdere Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739791’dir.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kazımdirik Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 364/11. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740041’dir.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Gürpınar Mahallesi’nde 7033. Sokak; Kemalpaşa Mahallesi’nde ise 7002. Sokak, 7022. Sokak, 7022/2. Sokak, 7026. Sokak, 7026/1. Sokak, 7033. Sokak, 7033/1. Sokak, 7055. Sokak, 7057. Sokak, 7061. Sokak, 7063. Sokak, 7063/1. Sokak, 7065. Sokak, 7065/1. Sokak, 7067. Sokak, 7068. Sokak, 7069. Sokak, 7069/1. Sokak, 7069/2. Sokak, 7073. Sokak, 7075. Sokak, 7077. Sokak, 7077/1. Sokak, 7079. Sokak, 7081. Sokak, 7082. Sokak, 7083. Sokak, 7084. Sokak, 7085. Sokak, 7086. Sokak, 7086/1. Sokak, 7086/10. Sokak, 7086/3. Sokak, 7086/4. Sokak, 7086/5. Sokak, 7086/6. Sokak, 7086/7. Sokak, 7087. Sokak, 7097. Sokak, 7098. Sokak, 7098/1. Sokak, 7405. Sokak, Çanakkale Caddesi, Çocuk Parkı İçi Yolu, Pınar Caddesi ve Pınarbaşı Dinlenme Parkı İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3741590’dır.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğanlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 1487. Sokak, 1517. Sokak, 1526. Sokak, 1527. Sokak, 1530. Sokak, 1531. Sokak, 1532. Sokak, 1533. Sokak, 1534. Sokak, 1535. Sokak, 1536. Sokak, 1537. Sokak, 1538. Sokak, 1544. Sokak, 1545. Sokak, 1546. Sokak ve 1550. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3741595’tir.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamkule ve Gökdere mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Gökdere Mahallesi’nde Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Çiğdem Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak ve Nehir Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3741605’tir.

BUCA

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 2/9. Sokak, 24. Sokak, 25. Sokak, 27. Sokak, 29, 29/1. Sokak, 3. Sokak, 3/1. Sokak, 30. Sokak, 32. Sokak ve 9. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739079’dur.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe, Barış, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739674’tür.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe, Barış, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739676’dır.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Menderes Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 118. Sokak, 118/3. Sokak, 144. Sokak, 144/2. Sokak, 144/3. Sokak, 144/4. Sokak, 146. Sokak, 147. Sokak, 149/1. Sokak ve Adnan Kahveci Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739677’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 2131. Sokak, 2140. Sokak, 2141. Sokak, 2202. Sokak, 2203. Sokak, 2205. Sokak, 2206. Sokak, 2208. Sokak, 2209. Sokak, 2210. Sokak, 2211. Sokak, 2253. Sokak, 2254. Sokak, 2256. Sokak, 2256/1. Sokak, Arazi İçi Sokak, Atatürk Caddesi, Orta Tepe Sokak ve Şehit Er Arif Serçe Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739693’tür.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karacaağaç Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 4010. Sokak, 4022. Sokak, Meşelik Yolu Sokak, Yolüstü Mevkii Sokak ve Yolüstü Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740007’dir.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 29 Ekim Mahallesi’nde 2108. Sokak, 2109. Sokak, 2110. Sokak, 2111. Sokak, 2112. Sokak, 2113. Sokak, 2114. Sokak, 2115. Sokak, 2116. Sokak, 2117. Sokak, 2118. Sokak, 2118/1. Sokak, 2119. Sokak, 2120. Sokak, 2121. Sokak, 2122. Sokak, 2123. Sokak, 2130. Sokak, 2138. Sokak, 2144. Sokak, 2148. Sokak, 2152. Sokak, 2153. Sokak, 2154. Sokak, 2155. Sokak, 2157. Sokak, 2158. Sokak, Atatürk Caddesi, Değirmentaşı Sokak, Gazi Feyzullah Uslu Sokak, Hacı Osmanlar Sokak, İmamoğlu Sokak, Orta Tepe Sokak, Sağlık Ocağı Sokak, Şehit Nurettin Gök Sokak, Sümbül Sokak ve Yaldız Sokak; Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde ise 2103. Sokak, Atatürk Caddesi ve Sağlık Ocağı Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3741605’tir.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 2174. Sokak, 2175. Sokak, 2177. Sokak, 2178. Sokak, 2179. Sokak, 2180. Sokak, 2184. Sokak, 2185. Sokak, 2186. Sokak, 2187. Sokak, 2188. Sokak, 2189. Sokak, 2190. Sokak, 2192. Sokak, 2193. Sokak, 2194. Sokak, 2205. Sokak ve Atatürk Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3741623’tür.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 01.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3741697’dir.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3741699’dur.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar, Göksu ve Seyhan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3741703’tür.

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnkılap Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3741778’dir.

KARABAĞLAR

26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Fuat Cebesoy ve Günaltay mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739641’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 12.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Fuat Cebesoy ve Günaltay mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739644’tür.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Devrim, Gazi, Günaltay, Özgür ve Umut mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739647’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 12.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Devrim, Gazi, Günaltay, Özgür ve Umut mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739648’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günaltay Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 4833. Sokak, 4845. Sokak, 4847. Sokak, 4848. Sokak, 4852. Sokak, 4853. Sokak, 4866. Sokak, 4876. Sokak, 4877. Sokak, 4878. Sokak, 4879. Sokak, 4880. Sokak, 4890. Sokak, 4891. Sokak, 4892. Sokak, 4893. Sokak, 4894. Sokak, 4895. Sokak, 4896. Sokak, 4897. Sokak, 4898. Sokak, 4899. Sokak, 4907. Sokak, 4908. Sokak, 4908/1. Sokak, 4909. Sokak, 5714/1. Sokak, Mehmet Çiftçi Sokak ve Park İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739651’dir.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Maliyeciler, Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Maliyeciler Mahallesi’nde 52/1. Sokak; Metin Oktay Mahallesi’nde 52/1. Sokak, 52/105. Sokak ve 52/107. Sokak; Şehitler Mahallesi’nde ise 52/1. Sokak ve 52/19. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740944’tür.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Esenyalı, Metin Oktay, Poligon ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Esenyalı Mahallesi’nde 52/52. Sokak, 52/54. Sokak, 52/55. Sokak, 52/56. Sokak, 52/74. Sokak ve İhsan Alyanak Bulvarı; Metin Oktay Mahallesi’nde 52/10. Sokak, 52/101. Sokak, 52/11. Sokak, 52/12. Sokak, 52/16. Sokak, 52/18. Sokak, 52/3. Sokak, 52/4. Sokak, 52/5. Sokak, 52/6. Sokak, 52/7. Sokak, 52/8. Sokak, 52/9. Sokak, 52/93. Sokak, 52/97. Sokak, 52/98. Sokak ve İhsan Alyanak Bulvarı; Poligon Mahallesi’nde 123. Sokak, 123/10. Sokak, 123/11. Sokak, 123/16. Sokak, 123/6. Sokak, 123/7. Sokak, 52/1. Sokak, 52/21. Sokak, 52/32. Sokak, 52/42. Sokak, 52/81. Sokak ve İhsan Alyanak Bulvarı; Şehitler Mahallesi’nde ise 52/1. Sokak, 52/16. Sokak, 52/21. Sokak, 52/22. Sokak, 52/23. Sokak ve 52/31. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3742056’dır.

KARŞIYAKA

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Goncalar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 6038. Sokak ve 6044. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3736298’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi’nde 6601. Sokak, 6601/2. Sokak, 6601/3. Sokak, 6626. Sokak, 6626/1. Sokak, 6626/2. Sokak, 6629. Sokak, 6631. Sokak, 6632. Sokak, 6638. Sokak, 6640. Sokak, 6641. Sokak, 6642. Sokak, 6642/1. Sokak, 6642/2. Sokak, 6643. Sokak, 6643/1. Sokak, 6644. Sokak, 6653. Sokak, 6653/1. Sokak ve 6655. Sokak; Örnekköy Mahallesi’nde ise 6601. Sokak ve 7532. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739004’tür.

ÖDEMİŞ

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Hacıhasan ve Kemer mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Hacıhasan Mahallesi’nde Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Hacı Hasan Küme Evleri ve Kemer Küme Evleri; Kemer Mahallesi’nde ise Başalan Küme Evleri, Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Kemer Küme Evleri, Kemerköy Yolu ve Parnalı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739649’dur.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden İmamı Birgivi Sokak, Onur Sokak, Santral Küme Evleri ve Üskesler Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739654’tür.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Mescitli Mahallesi’nde Mescitli Köyü İç Yolu ve Mescitli Küme Evleri; Ovakent Mahallesi’nde ise Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri ve Mescitli Köyü Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739662’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739671’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karadoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Karadoğan Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739739’dur.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Hacıhasan ve Kemer mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3740670’tır.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden İmamı Birgivi Sokak, Onur Sokak, Santral Küme Evleri ve Üskesler Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740676’dır.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3740687’dir.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bengisu ve Mimar Sinan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Bengisu Mahallesi’nde Bardakçı Sokak, Çaldıran Sokak, Dereli Şaban Sokak, Gülşen Sokak, Karcı Sokak, Pehlivan Sokak, Yavuz Selim Caddesi ve Yörük Sokak; Mimar Sinan Mahallesi’nde ise Çankaya Sokak, Dar Sokak, Dereli Şaban Sokak, Mehmet Akif Sokak ve Tuna Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740691’dir.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kuvvetli ve Mimar Sinan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Kuvvetli Mahallesi’nde Gediz Caddesi; Mimar Sinan Mahallesi’nde ise Ada Güme Sokak, Çankaya Sokak, Dar Sokak, Dicle Sokak, Erciyes Sokak, Gazi Osman Paşa Caddesi, Gediz Caddesi, Gülhane Sokak, Köşk Sokak, Mehmet Akif Sokak, Meriç Sokak, Sokullu Sokak ve Tuna Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740719’dur.

27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3740722’dir.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Emmioğlu Mahallesi’nde 1. Mercan Çıkmazı, Fabrika 1. Çıkmazı Sokak, Fabrika Caddesi, Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sokak, Kapalı Çarşı Küme Evleri, Mercan 1. Çıkmazı, Mercan 3. Çıkmazı Sokak, Mercan 4. Çıkmazı Sokak, Mercan Sokak, Müftüler 3. Çıkmazı Sokak, Müftüler Sokak ve Saraç Mehmet Sokak; Umurbey Mahallesi’nde ise 1. Belediye Pasajı Sokak, 2. Mercan Çıkmazı Sokak, Arif Sokak, Beyazıt Sokak, Bozcayaka Pasajı Sokak, Gazeteci Yazar Mustafa Erdal Sokak, Hacı Sadık Çarşısı, Hacılar Sokak, Helvacı Sokak, Kayalı Sokak, Mercan Sokak, Mesci Sokak, Mithatpaşa Caddesi, Neyzen Sencer Derya Sokak, Samsun Caddesi, Sebil Sokak, Soylu Sokak, Turgut Reis Caddesi, Üzümlü 1. Çıkmazı Sokak, Üzümlü Caddesi, Yaprak Sokak ve Yunus Emre Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3741379’dur.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beyazıtlar ve Birgi mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Beyazıtlar Mahallesi’nde Birgi Bozdağ Yolu Caddesi ve Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri; Birgi Mahallesi’nde ise Birgi Bozdağ Yolu Caddesi, Düdükçü Küme Evleri ve Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3741385’tir.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yılanlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Dokuzlar Yolu ve Yılanlı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3741391’dir.