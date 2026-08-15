Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Deplasmanda mücadele eden bordo-mavililer, 43. dakikada Saviola'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, ilk yarıyı bu golle üstün tamamladı.

KASIMPAŞA PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Ev sahibi Kasımpaşa, karşılaşmanın 56. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Benedyczak, penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

SALAH İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un yeni dünya yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmanın 58. dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Mısırlı yıldız böylece Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kasımpaşa ile Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer böylece Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandan 1 puanla döndü. Trabzonspor, ligin 2. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.