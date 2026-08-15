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En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Haber Videosunu İzle
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için bir kez daha aday olmak istemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Kuşoğlu, “Türkiye'nin sorunlarına vakıf olan çok değerli insanlar var. Onlardan bir tanesi aday olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğine ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BEN BIRAKIYORUM DEMESİ DOĞRU DEĞİL”

Kılıçdaroğlu'nun görevini bırakacağı yönünde bir açıklama yapmasının CHP'de yeni adaylık tartışmalarını ve hizipleşmeleri beraberinde getirebileceğini belirten Kuşoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun ‘Ben bırakıyorum’ demesini beklemiyorum ben. Böyle bir söz söylemesi doğru değil, diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu, böyle bir açıklamanın parti yönetimini zorlaştıracağını savunarak, “Birilerine yönelik, ‘Sayın Kılıçdaroğlu bırakıyor. Demek ki biz aday olacağız’ denmeye başlar. Parti yönetilmez hale gelir” dedi.

Bülent Kuşoğlu

“HALA SÖZÜNÜN ARKASINDA”

Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri sonrasında kurultay sürecinde yaptığı “Ben güvenli limana kadar partimi götüreceğim ardından emin ellere bırakacağım” açıklamasını hatırlatan Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun halen bu sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu'nun yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin de konuşan Kuşoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu, bir kere daha aday olmak istemez Cumhurbaşkanlığı için” değerlendirmesinde bulundu.

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasını gerektirecek şartların oluşmamasını temenni ettiğini belirterek, muhalefetin yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulmakta zorlanmaması gerektiğini ifade etti.

“ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR VAR, ONLARDAN BİR TANESİ ADAY OLACAKTIR”

Parti içerisinden Türkiye'nin sorunlarına ve dünyadaki gelişmelere hakim birçok kişinin cumhurbaşkanlığı için aday olabileceğini belirten Kuşoğlu, “Çok değerli insanlar var. Türkiye'nin sorunlarına vakıf olan çok değerli insanlar var. Onlardan bir tanesi aday olacaktır” dedi.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMidyat Reklam:

Yemiyor demiyor da...

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Haber YorumlarıSelim Demir:

ekmelettin

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