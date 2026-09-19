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Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı

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Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
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Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla açılan davada tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tutukluluk kararına yapılan itirazın ardından Cem Duman hakkında tahliye kararı verilirken, Selahattin Yılmaz'ın başka bir suçtan hükümlü olması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

  • Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasıyla yürütülen davada tutukluluk kararlarına yapılan itirazlar sonrası Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında tahliye kararı verildi.
  • Cem Duman tahliye kararının ardından serbest bırakıldı.
  • Selahattin Yılmaz, başka bir suçtan hükümlü olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman dosyasında yeni karar çıktı. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasıyla yürütülen davada tutukluluk durumları yeniden değerlendirildi.

TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ SONRASI YENİ KARAR

Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın ilk duruşmasında, Selahattin Yılmaz'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin yargılamada 8'i tutuklu 19 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ilk duruşmada 6 sanığın tahliyesine karar verirken, Selahattin Yılmaz ve Cem Duman'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

CEM DUMAN TAHLİYE EDİLDİ

Tutukluluk kararlarına yapılan itirazların ardından dosya yeniden değerlendirildi. Aziz İhsan Aktaş'a suikast iddiasıyla yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında tahliye kararı verildi. Cem Duman, kararın ardından serbest bırakıldı.

SELAHATTİN YILMAZ CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Selahattin Yılmaz hakkında verilen tahliye kararı ise başka bir dosya nedeniyle farklı sonuçlandı. Yılmaz'ın başka bir suçtan hükümlü olması nedeniyle cezaevinden çıkamayacağı belirtildi. Dosya kapsamında tutukluluk süreçleri ve mahkeme kararları yakından takip edilirken, yargılama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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