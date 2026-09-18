90 yaşında herkesi şaşırttı! Gençlere taş çıkaran Japon sporcu 19. kez zirvede

90 yaşındaki Toshisuke Kanazawa, spor dünyasında kendine hayran bırakan bir başarıya ulaştı. Japon sporcu, ileri yaşına rağmen vücut geliştirme yarışmalarında zirvede kalmayı başardı.

90 YAŞINDA GELEN 19. ŞAMPİYONLUK

Japonya'nın en dikkat çeken spor hikayelerinden biri Toshisuke Kanazawa'nın başarısıyla yeniden gündeme geldi. 90 yaşındaki vücut geliştirici, 85 yaş ve üzeri kategorisinde Japonya Master Fitness Şampiyonası'nı kazanarak 19. ulusal şampiyonluğunu elde etti. Kanazawa, uzun yıllara dayanan spor kariyeriyle yalnızca fiziksel gücü değil, aynı zamanda azmi ve disiplinli yaşam tarzını da ortaya koydu.

SPORA GERİ DÖNÜŞÜNDE EŞİNİN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Kanazawa'nın vücut geliştirme serüveni genç yaşlarda başladı. Ancak 34 yaşına geldiğinde rekabetçi spor hayatına ara verdi. 50 yaşında yeniden spora dönmeye karar veren Japon sporcu, bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Eşinin yarışmalarını izlemekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Kanazawa, onun desteğiyle yeniden sahnelere çıktı. Eşinin vefatının ardından da sporu bırakmayan Kanazawa, onun anısını yaşatmak için yarışmalara devam etti. CNN'e konuşan deneyimli sporcu, yarışmalarda adı anons edildiğinde eşinin kendisini izleyip izlemediğini düşündüğünü söyledi. Kanazawa, bu düşüncenin kendisine motivasyon verdiğini ve son zaferiyle şampiyonluk sayısını 19'a çıkardığını ifade etti.

BESLENME DÜZENİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Kanazawa'nın başarısındaki önemli unsurlardan biri de yıllardır uyguladığı beslenme düzeni. Vücut geliştirmeye geri döndüğünden beri vejetaryen ve protein ağırlıklı bir beslenme programı uygulayan Kanazawa, sağlıklı yaşamına büyük önem veriyor. Deneyimli sporcu kahvaltısında genellikle esmer pirinç, miso çorbası ve protein açısından zengin fermente soya fasulyesi olan natto tüketiyor. Bunun yanında tahıllar, vejetaryen furikake ve protein shake'leri de beslenme düzeninin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com