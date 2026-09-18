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Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı

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Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı
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Hindistan'da yaşanan pitbull saldırısı büyük paniğe neden oldu. Sikka Colony bölgesinde meydana gelen olayda, 6 aylık erkek bebek bir pitbullun saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bebeği teyzesinin kollarından çekerek sürüklediği görüldü.

  • Hindistan'ın Sonipat kentindeki Sikka Colony bölgesinde 14 Eylül'de pitbull cinsi bir köpek, teyzesi tarafından taşınan 6 aylık erkek bebeğe saldırdı.
  • Saldırıda ağır yaralanan bebeğin yüzünde ve karnında çok sayıda ısırık yarası oluştu, karnındaki yaralara yaklaşık 20 dikiş atıldı ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
  • Bebeği korumaya çalışan teyze de saldırıda yaralandı; mahalle sakinleri köpeği etkisiz hale getirerek bebeği kurtardı.

Pitbull saldırısında 6 aylık bebek ağır yaralandı. Hindistan'da meydana gelen olayda küçük çocuğun tedavisi hastanede sürüyor.

KÖPEK BEBEĞE SALDIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ

Hindistan'ın Sonipat kentindeki Sikka Colony bölgesinde korku dolu anlar yaşandı. 14 Eylül'de meydana gelen olayda, pitbull cinsi bir köpek 6 aylık erkek bebeğe saldırdı. Edinilen bilgilere göre bebek, teyzesi tarafından mahallede taşındığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Önce kadına yönelen pitbull, daha sonra bebeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin bebeği teyzesinin kollarından çektiği ve yol kenarında sürüklediği görüldü. Çevrede bulunan kişiler, çığlık sesleri üzerine bölgeye gelerek bebeği kurtarmaya çalıştı.

BEBEĞİN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA ISIRIK İZİ VAR

Saldırının ardından ağır yaralanan bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun yüzünde ve karnında çok sayıda ısırık yarası oluştuğu belirtildi. Bebeğin ilk olarak Delhi'deki bir hastaneye götürüldüğü, ardından ileri tedavi için Rohtak'taki PGIMS hastanesine sevk edildiği aktarıldı. Çocuğun karnındaki yaralar nedeniyle yaklaşık 20 dikiş atıldığı ifade edilirken, sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

TEYZE DE SALDIRIDA YARALANDI

Olay sırasında bebeği korumaya çalışan teyzenin de pitbull saldırısından yaralandığı belirtildi. Mahalle sakinleri, çevreden gelen yardımlarla köpeğin etkisiz hale getirilmesinin ardından bebeği kurtardı. 

Kaynak: Haberler.com
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