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Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı

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Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı Haber Videosunu İzle
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonrası serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yağız Sabuncuoğlu'nun işlemleri tamamlandı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Yağız Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında işlem başlatılmıştı. Sabuncuoğlu'nun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü belirtilmişti.

ADLİ TIP TESTİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Burak Doğan'ın haberine göre; Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin ardından Yağız Sabuncuoğlu'nun serbest bırakıldığı bildirildi. 

Kaynak: Haberler.com
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