Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu'nun aralarında bulunduğu 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu adliyeye sevk edildi.
- Operasyon kapsamında gözaltına alınan rapçi Sefo (Seyfullah Sağır) ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı.
- Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu ve en kısa sürede dönerek ifade vereceğini duyurdu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade ve işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
5 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik örnek verme ve sağlık kontrolü işlemlerinin ardından, 5 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen isimler şu şekilde sıralandı:
- Nilperi Şahinkaya (Oyuncu)
- Hasan Şaş (Eski milli futbolcu)
- Sayat Zurnacı
- Aytaç Kart
- Muhammet Kahyaoğlu
SEFO VE SABUNCUOĞLU SERBEST BIRAKILDI
Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon kapsamında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun gözaltına alındı. Rapçi Sefo ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AFRA SARAÇOĞLU AÇIKLAMA YAPTI
Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönerek ifade vereceğini belirtti.