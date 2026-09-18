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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu'nun aralarında bulunduğu 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu adliyeye sevk edildi.
  • Operasyon kapsamında gözaltına alınan rapçi Sefo (Seyfullah Sağır) ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı.
  • Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu ve en kısa sürede dönerek ifade vereceğini duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade ve işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

5 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik örnek verme ve sağlık kontrolü işlemlerinin ardından, 5 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler şu şekilde sıralandı:

SEFO VE SABUNCUOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon kapsamında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun gözaltına alındı. Rapçi Sefo ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AFRA SARAÇOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönerek ifade vereceğini belirtti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLutfi Turan:

yahu bu uyusturucu baronlarini yakalayın yani bataklığı kurutun

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