Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade ve işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

5 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik örnek verme ve sağlık kontrolü işlemlerinin ardından, 5 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler şu şekilde sıralandı:

Nilperi Şahinkaya (Oyuncu)

(Oyuncu) Hasan Şaş (Eski milli futbolcu)

(Eski milli futbolcu) Sayat Zurnacı

Aytaç Kart

Muhammet Kahyaoğlu

SEFO VE SABUNCUOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon kapsamında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun gözaltına alındı. Rapçi Sefo ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AFRA SARAÇOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönerek ifade vereceğini belirtti.