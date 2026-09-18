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Muğla Bodrum'da iki köpeğin üzerinden geçip durmayan sürücünün kimliği tespit edildi

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Muğla Bodrum'da iki köpeğin üzerinden geçip durmayan sürücünün kimliği tespit edildi
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Muğla Bodrum Dirmil'de 14 Eylül'de otomobilin yol kenarındaki iki köpeğin üzerinden geçip durmadan yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpekleri 4 gündür göremeyen mahalle sakinleri polise şikayet etti; polis sürücünün kimliğini tespit etti, yakalama sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sürücünün otomobiliyle iki köpeğin üzerinden geçip, durmadan yoluna devam ettiği anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül'de Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yatan iki köpeğin üzerinden geçti. Sürücü, ezdiği hayvanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, can havliyle ayağa kalkan köpekler bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, 4 gündür görmedikleri ve haber alamadıkları köpeklerin hayatından endişe ettiklerini belirterek, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracı kullanan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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