Haberler

Balıkesir Karesi'de yatsı namazı sonrası camiden çıkan kişi silahlı saldırıda öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Karesi'de yatsı namazı sonrası camiden çıkan kişi silahlı saldırıda öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Karesi'de yatsı namazından çıkan bir kişi evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2, başına 1 kurşun isabet eden kişi öldü; polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yatsı namazının ardından camiden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan N.A. (66), evine doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda N.A.'nın sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

N.A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Ek İddianamesi'nde dikkat çeken ayrıntılar: Milyonlarca liralık para ve hediye kartı iddiası

İBB ek iddianamesinde milyonluk ihale detayları: İddialar çarpıcı!
Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor

Otomotiv devi yüz binlerce aracı geri çağırıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı

Yollar göle çevirdi, havalimanı sular altında kaldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı! Binlerce polisi ilgilendiren konut projesi başlıyor

Bakan bizzat duyurdu! Kira öder gibi daire sahibi olunacak
Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu

Netanyahu için alarm zilleri! Seçime haftalar kala dengeler değişti
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar

Tarla-market fiyat farkının nedeni ne? En yetkili isim tek tek anlattı
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
Bursa’da incir üreticileri Özgür Özel’in yolunu kesti! Çiftçinin mazotu için ÖTV ve KDV sözü verdi

Bir kasa incir bir litre benzin almıyor! Özel’in yolunu kestiler
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak