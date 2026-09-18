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Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı

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Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
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Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandığını açıkladı. Yapılan MR görüntülemesinde milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavi sürecinin başladığı bildirildi.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun bugünkü antrenmanda dizine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktığını açıkladı.

MR SONUCUNDA MENİSKÜS YIRTIĞI ÇIKTI

Fenerbahçe'nin sağlık bilgilendirmesinde, Mert Müldür'ün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği belirtildi. Yapılan kontroller sonucunda milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.

Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüneyli:

Bir faydası yoktu zaten! Ne defans yapabiliyor ne de ataklara katkı sağlayabiliyor! Duygusal konuşmuyorum,son maçtaki istatistiklerine bakın! 5 ve üzeri top kaybı var, isabetli orta sıfır...

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Güzel haber mi sevinsek mi uzulsekmi bilemedim geçmiş olsun inşallah

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