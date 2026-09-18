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Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı

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Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta fiyat oluşumu ve piyasa işleyişini incelemek için harekete geçti. Ordu ve Giresun'daki 4 ticaret borsasına müfettiş görevlendirilirken, rekabeti bozucu uygulamaların tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

  • Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki fiyat oluşumu, ticari uygulamalar ve rekabet koşullarını incelemek üzere Ordu ve Giresun'da denetim başlattı.
  • Denetim kapsamında Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarında gerçekleştirilen işlemler incelenecek.
  • Piyasada darlık oluşturan, serbest rekabeti engelleyen veya tüketicilerin ürünlere erişimini zorlaştıran faaliyetler tespit edilirse idari yaptırım uygulanacak.

Fındık piyasasına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, üretici ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla bölgedeki ticaret borsalarında denetim sürecine geçti.

FINDIK PİYASASI MERCEK ALTINA ALINDI

Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan fındıkta fiyat hareketleri ve piyasa uygulamaları yakından takip edilmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, özellikle hasat dönemlerinde yoğunlaşan fındık ticaretindeki gelişmeleri incelemek amacıyla Ordu ve Giresun'da denetim başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fındık piyasasının sağlıklı şekilde işlemesi ve piyasa koşullarının korunması amacıyla müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

4 TİCARET BORSASINDA İNCELEME

Denetim kapsamında Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarında gerçekleştirilen işlemler incelenecek. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, söz konusu borsalardaki işlemlerle ilgili denetim ve inceleme çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerde, fındık piyasasındaki fiyat oluşumu, ticari uygulamalar ve rekabet koşulları değerlendirilecek.

REKABETİ BOZANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı, incelemeler sonucunda piyasadaki dengeleri bozabilecek uygulamalara karşı gerekli adımların atılacağını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, piyasada darlık oluşturan, serbest rekabeti engelleyen veya tüketicilerin ürünlere erişimini zorlaştıran faaliyetlerin tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. Denetimlerin yalnızca fiyat hareketlerini değil, aynı zamanda piyasanın genel işleyişini de kapsadığı belirtildi.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ HAKLARI KORUNACAK

Fındık üretiminin yoğun olduğu Karadeniz bölgesinde yürütülen çalışmalarla, üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve piyasalarda sağlıklı rekabet ortamının devam etmesi için denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtanercetn88@gmail.com:

seneye incelerdiniz acele etmeyin. gurbetten gelenler topladı sattı bi köylüde sıkışan ihtiyacı olan sattı. bi tek tok olanlar kaldı zaten

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

müfettişlerin tarım kredi kooperatiflerini de denetlenmesi gerekir

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