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Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış

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Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış Haber Videosunu İzle
Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
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Batman’ın Kozluk ilçesinde karısını ve 2 çocuğunu öldüren şahsın intihar ettiği olaya ilişkin valilikten açıklama geldi. Valilik, olayın kayınbiraderine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altının katliamı gerçekleştiren şahsa emanet edilmesi ve sonrasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirdi.

  • Batman'ın Kozluk ilçesinde A.G. (29), eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G.'yi (1) kesici aletle öldürdükten sonra kendini asarak hayatına son verdi.
  • Olayın, A.G.'ye 6 Mart 2026'da emanet edilen yaklaşık 2,5 kilogram has altınla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendirildi.
  • A.G.'nin uzman çavuş olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve şahsın jandarma teşkilatıyla ilişkisi bulunmadığı belirtildi.

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde karısını ve 2 çocuğunu öldüren şahsın intihar ettiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayın yaklaşık 2,5 kilogramlık emanet altınla ilgili yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP KENDİNİ ASTI

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri belirtilen adrese sevk edildi. Olay yerindeki ilk inceleme ve bulgular doğrultusunda A.G.'nin (29), eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G.'nin (1) kesici alet sonucu hayatını kaybetmelerine neden olduğu, ardından kendisini asarak hayatına son verdiği değerlendirildi.

KATLİAM 2,5 KİLO ALTIN YÜZÜNDEN YAŞANMIŞ

Valilik açıklamasında, A.G.'nin kayınbiraderi E.D.'nin 22 Mayıs 2026 tarihinde Kozluk Polis Merkezi'ne başvurduğu belirtildi. E.D.'nin ifadesinde, kendisine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altını 6 Mart 2026 tarihinde saklaması amacıyla eniştesi A.G.'ye emanet ettiğini, daha sonra kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi olduğu aktarıldı. Olayın bu konudan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

“UZMAN ÇAVUŞ” İDDİASI YALANLANDI

Açıklamada ayrıca, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında A.G.'nin uzman çavuş olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, şahsın jandarma teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı. Olaya ilişkin adli tahkikatın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, idari incelemenin ise ilgili birimler tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Valilik açıklamasında, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

İyi tamam bizde inandık, geçim sıkıntısı değilmiş tam ikibuçuk kilo altınmış hemde has

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Haber YorumlarıMurat Güler:

Bunu da ekonomiye bağlayıp yorum yapan lavuklar nerdesiniz hanginizde 2.5 kg altın var

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Haber Yorumlarıtz5ktpbwph:

evet

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