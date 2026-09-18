Ev sahibinin ellerini bağlayıp altın ve parasını gasp ettiler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dilencilik bahanesiyle bir eve giren 4 kadın hırsız, ev sahibi kadını bıçakla yaraladıktan sonra sandalyeye bağlayarak altın ve paralarını alıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Müslüm A. işte olduğu sırada evine giden 4 kadın hırsız, evde tek başına olan eşi Şemse A.'yı (50) etkisiz hale getirdikten sonra sandalyeye bağladı. Yardım çağırmaması için Şemse A.'nın ağzını da bağlayan hırsızlar, evdeki 18 cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

Eve giden çocukları buldu

Bir süre sonra eve giden çocukları, annelerini bağlı halde yaralı olarak görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise evde yaptıkları incelemede kimliklerini belirlediği kadınların başka bir ilçeden Suruç ilçesine gelerek olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Kadınları yakalamak için çalışmalar devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı