Haberler

Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku Haber Videosunu İzle
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen, tedavisi devam ettiği için kafilede yer almadı. Mario Lemina, Wilfried Singo ve son idmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan da zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

  • Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almıyor.
  • Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan da bulunmuyor.
  • Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi sakat oyuncuların durumu netleşti.

OSIMHEN TRABZON'A GİTMİYOR

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Tedavi süreci devam eden Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak edilirken, Galatasaray'dan yapılan açıklamayla yıldız futbolcunun kamp kadrosunda yer almadığı duyuruldu.

4 İSİM KADRODA YOK

Galatasaray'ın açıklamasında, "Tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan Ayhan'ın yokluğu teknik heyetin kadro planlamasını etkileyecek.

Kadro şöyle;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Gaziantep'te annesiyle tartışıp havaya ateş açtı! Kurşun balkondaki kadını başından vurdu

Annesiyle tartışıp havaya ateş etti! Bedelini o kadın ödedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
MİT ve İçişleri düğmeye bastı! İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe

MİT ve emniyetten İsrail bağlantılı 28 şirkete baskın: 175 gözaltı

Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Sivas'ta 4'üncü kattan düşen otizmli Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf! Pencereden attığını söyledi

Otizmli kardeşini pencereden attığını itiraf etti! İşte o neden
İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar

Pes dedirten görüntü!