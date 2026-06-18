İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Haziran Buca, Konak, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

18.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 14. Cadde, 19/13. Sokak, 19/2. Sokak, 19/9. Sokak, Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri ve Sanayi Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732877’dir.

BERGAMA

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bekirler, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Öksüzler, Rahmanlar ve Tavukçukuru mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bekirler Sokak, Hacılar İsmaili Bucağı Sokak, Hacılar Köyü İç Yolu, Serin Küme Evleri, Kocahaliller Sokak, Kocaköy Köyü İç Yolu, Öksüzler Sokak, Rahmanlar Köyü İç Yolu ve Tavukçukuru Merkez Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732411’dir.

18.06.2026 tarihinde, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733363’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.42 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732414’tür.

BORNOVA

18.06.2026 tarihinde, 09.01 ile 15.01 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Açelya Sokak, Akasya Sokak, Çiçekli Caddesi, Çitlenbik Sokak, Fulya Sokak ve Kardelen Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3730465’tir.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Erzene Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732596’dır.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 10751/2. Sokak ve Özbek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3730461’dir.

19.06.2026 tarihinde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Kiraz Sokak, Özbek Sokak, Nilüfer Sokak ve Poyraz Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numaraları 3730462 ve 3730463’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Eğridere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1020. Sokak, Ardıç Sokak, Armutlu Sokak, Çınar Sokak, Defne Sokak, Eğridere Caddesi, Elmalı Sokak, Gonca Sokak, Gürgen Sokak, Hardal Sokak, Meşe Sokak, Palamut Sokak, Salkım Sokak, Sarmaşık Sokak, Servi Sokak, Söğütlü Sokak, Sümbül Sokak, Zerdali Sokak ve Zeytinli Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733305’tir.

BUCA

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ufuk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1001. Sokak, 1003. Sokak, 889. Sokak, 893. Sokak, 894. Sokak, 895. Sokak, 898. Sokak, 900. Sokak, 903. Sokak, 906. Sokak, 907. Sokak, 907/5. Sokak, 914. Sokak, 916. Sokak, 918. Sokak, Ceylan Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3724823’tür.

19.06.2026 tarihinde, 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hürriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3724825’tir.

19.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3724827’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 548. Sokak, 548/1. Sokak ve 548/4. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732623’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 2/9. Sokak, 24. Sokak, 25. Sokak, 27. Sokak, 29/1. Sokak, 3. Sokak, 3/1. Sokak, 30. Sokak, 32. Sokak ve 9. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733392’dir.

19.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hürriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733393’tür.

19.06.2026 tarihinde, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnkılap Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733603’tür.

DİKİLİ

18.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Salihler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden çok sayıda sokak ve cadde etkilenecek olup çalışma ID numarası 3722441’dir.

18.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçeli, Çukuralanı, Gökçeağıl, Kabakum, Kıratlı, Nebiler ve Salihler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722447’dir.

19.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bademli’deki çok sayıda sokak, Ertaşlar Tatil Köyü, Huzur Kamping, Rüzgar Sokak ve Site İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732402’dir.

19.06.2026 tarihinde, 10.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Merdivenli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Merdivenli 1. Sokak, Merdivenli 2. Sokak, Merdivenli 3. Sokak, Merdivenli 5. Sokak, Merdivenli 6. Sokak, Merdivenli Atatürk Caddesi, Merdivenli Vatan Caddesi ve Tilkitepe Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732816’dır.

KARABAĞLAR

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 09.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı, Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732460’tır.

18.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 14.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı, Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732461’dir.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı, Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732467’dir.

18.06.2026 tarihinde, 10.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 10001. Sokak ile 10024. Sokak arasındaki sokaklar, Gazi Caddesi ve Konak Kavacık Asfaltı Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732473’tür.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şehitler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 52/1. Sokak ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732611’dir.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Maliyeciler, Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733525’tir.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Esenyalı, Metin Oktay, Poligon ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733527’dir.

KARŞIYAKA

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6604. Sokak, 6607. Sokak, 6615. Sokak, 6616. Sokak, 6617. Sokak, 6617/1. Sokak, 6618. Sokak, 6620. Sokak, 6621. Sokak, 6633/1. Sokak, 6636. Sokak, 6638. Sokak, 6639. Sokak, 6640. Sokak, 6641. Sokak, 6642. Sokak, 6643. Sokak, 6644. Sokak, 6645. Sokak, 6645/1. Sokak, 6645/2. Sokak, 6646. Sokak, 6647. Sokak, 6647/1. Sokak, 6648. Sokak, 6650. Sokak, 6651. Sokak, 6652. Sokak, 6654. Sokak, 6654/1. Sokak, 6657. Sokak, 6722. Sokak ve 6722/2. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3729083’tür.

18.06.2026 tarihinde, 11.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahariye Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1856. Sokak, 1856/1. Sokak ve 1856/2. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732417’dir.

KONAK

18.06.2026 tarihinde, 19.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih, Fevzi Paşa, Güzelyurt, İsmet Kaptan, Kahraman Mescit, Konak, Namık Kemal, Odunkapı, Sümer, Türkyılmaz, Uğur, Yeşiltepe ve Yıldız mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732528’dir.

18.06.2026 tarihinde, 19.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Altıntaş, Barbaros, Etiler, Güneş, Güngör, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Mecidiye, Mimar Sinan, Namazgah, Oğuzlar, Sakarya, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tuzcu, Uğur, Ülkü, Yenigün ve Yeşiltepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732533’tür.

18.06.2026 tarihinde, 19.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732534’tür.

18.06.2026 tarihinde, 19.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akarcalı, Ballıkuyu, Etiler, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732541’dir.

18.06.2026 tarihinde, 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hilal, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732545’tir.

18.06.2026 tarihinde, 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732546’dır.

18.06.2026 tarihinde, 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan ve Kültür mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732549’dur.

18.06.2026 tarihinde, 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncı, Etiler, Konak ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732550’dir.

18.06.2026 tarihinde, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Reis, Altay, Ballıkuyu, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Etiler, İmariye, Kadifekale, Kosova, Kubilay, Oğuzlar, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732557’dir.

18.06.2026 tarihinde, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz, İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732559’dur.

18.06.2026 tarihinde, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fevzi Paşa, Güneş, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Tan, Uğur ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732562’dir.

18.06.2026 saat 22.00’den 19.06.2026 saat 06.00’ya kadar şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732564’tür.

18.06.2026 saat 22.00’den 19.06.2026 saat 06.00’ya kadar şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732570’tir.

18.06.2026 saat 22.00’den 19.06.2026 saat 06.00’ya kadar şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz, İsmet Kaptan ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732572’dir.

19.06.2026 tarihinde, 06.00 ile 07.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Reis, Altay, Ballıkuyu, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Etiler, İmariye, Kadifekale, Kosova, Kubilay, Oğuzlar, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732663’tür.

19.06.2026 tarihinde, 06.00 ile 07.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz, İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732665’tir.

19.06.2026 tarihinde, 06.00 ile 07.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fevzi Paşa, Güneş, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Tan, Uğur ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732667’dir.

19.06.2026 tarihinde, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hilal, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732653’tür.

19.06.2026 tarihinde, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732658’dir.

19.06.2026 tarihinde, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan ve Kültür mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732660’tır.

19.06.2026 tarihinde, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncı, Etiler, Konak ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732661’dir.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih, Fevzi Paşa, Güzelyurt, İsmet Kaptan, Kahraman Mescit, Konak, Namık Kemal, Odunkapı, Sümer, Türkyılmaz, Uğur, Yeşiltepe ve Yıldız mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732644’tür.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Altıntaş, Barbaros, Etiler, Güneş, Güngör, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Mecidiye, Mimar Sinan, Namazgah, Oğuzlar, Sakarya, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tuzcu, Uğur, Ülkü, Yenigün ve Yeşiltepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732646’dır.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732648’dir.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akarcalı, Ballıkuyu, Etiler, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732651’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numaraları 3732686 ve 3732688’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Altıntaş, Barbaros, Etiler, Güneş, Güngör, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Mecidiye, Mimar Sinan, Namazgah, Oğuzlar, Sakarya, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tuzcu, Uğur, Ülkü, Yenigün ve Yeşiltepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732690’dır.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncı, Etiler, Konak ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732727’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732823’tür.

ÖDEMİŞ

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden İlkkurşun Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732514’tür.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732524’tür.

18.06.2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kurucuova Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Almanlı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732531’dir.

18.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yolüstü Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732537’dir.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çaylı, Köfündere ve Orhangazi mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732589’dur.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Köfündere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732593’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bıçakçı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Ovacık Yaylası Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733261’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733264’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Köfündere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733360’tır.

19.06.2026 tarihinde, 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Köfündere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Köfündere Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733386’dır.

TORBALI

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 3064. Sokak, 3066. Sokak, 3068. Sokak, 3070. Sokak, 3072. Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Kıbrıs Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732502’dir.

18.06.2026 tarihinde, 17.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ayrancılar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 60. Sokak, 61. Sokak, 62. Sokak, 63. Sokak, 63/1. Sokak, 64. Sokak, 64/3. Sokak, 65. Sokak, 66. Sokak, 67. Sokak, 68. Sokak, 69. Sokak, 70. Sokak, 72. Sokak, 74. Sokak, Değirmen Caddesi ve Şevket Kıvılcım Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732506’dır.

18.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul ve Tepeköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 3031. Sokak, 3035. Sokak, 3039. Sokak, 3043. Sokak, 3047. Sokak, 3058. Sokak, 3060. Sokak, 3064. Sokak, 4501. Sokak, 4508. Sokak, 4512. Sokak, 4514. Sokak, 4579. Sokak, 4581. Sokak, Hüseyin Yener Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732915’tir.