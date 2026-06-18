Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Haziran Buca, Konak, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Haziran Buca, Konak, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 18 Haziran günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 18 Haziran günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

18.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 14. Cadde, 19/13. Sokak, 19/2. Sokak, 19/9. Sokak, Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri ve Sanayi Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732877’dir.

BERGAMA

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bekirler, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Öksüzler, Rahmanlar ve Tavukçukuru mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bekirler Sokak, Hacılar İsmaili Bucağı Sokak, Hacılar Köyü İç Yolu, Serin Küme Evleri, Kocahaliller Sokak, Kocaköy Köyü İç Yolu, Öksüzler Sokak, Rahmanlar Köyü İç Yolu ve Tavukçukuru Merkez Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732411’dir.

18.06.2026 tarihinde, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733363’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.42 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732414’tür.

BORNOVA

18.06.2026 tarihinde, 09.01 ile 15.01 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Açelya Sokak, Akasya Sokak, Çiçekli Caddesi, Çitlenbik Sokak, Fulya Sokak ve Kardelen Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3730465’tir.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Erzene Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732596’dır.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 10751/2. Sokak ve Özbek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3730461’dir.

19.06.2026 tarihinde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Kiraz Sokak, Özbek Sokak, Nilüfer Sokak ve Poyraz Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numaraları 3730462 ve 3730463’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Eğridere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1020. Sokak, Ardıç Sokak, Armutlu Sokak, Çınar Sokak, Defne Sokak, Eğridere Caddesi, Elmalı Sokak, Gonca Sokak, Gürgen Sokak, Hardal Sokak, Meşe Sokak, Palamut Sokak, Salkım Sokak, Sarmaşık Sokak, Servi Sokak, Söğütlü Sokak, Sümbül Sokak, Zerdali Sokak ve Zeytinli Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733305’tir.

BUCA

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ufuk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1001. Sokak, 1003. Sokak, 889. Sokak, 893. Sokak, 894. Sokak, 895. Sokak, 898. Sokak, 900. Sokak, 903. Sokak, 906. Sokak, 907. Sokak, 907/5. Sokak, 914. Sokak, 916. Sokak, 918. Sokak, Ceylan Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3724823’tür.

19.06.2026 tarihinde, 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hürriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3724825’tir.

19.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3724827’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 548. Sokak, 548/1. Sokak ve 548/4. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732623’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 2/9. Sokak, 24. Sokak, 25. Sokak, 27. Sokak, 29/1. Sokak, 3. Sokak, 3/1. Sokak, 30. Sokak, 32. Sokak ve 9. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733392’dir.

19.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hürriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733393’tür.

19.06.2026 tarihinde, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnkılap Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733603’tür.

DİKİLİ

18.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Salihler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden çok sayıda sokak ve cadde etkilenecek olup çalışma ID numarası 3722441’dir.

18.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçeli, Çukuralanı, Gökçeağıl, Kabakum, Kıratlı, Nebiler ve Salihler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722447’dir.

19.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bademli’deki çok sayıda sokak, Ertaşlar Tatil Köyü, Huzur Kamping, Rüzgar Sokak ve Site İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732402’dir.

19.06.2026 tarihinde, 10.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Merdivenli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Merdivenli 1. Sokak, Merdivenli 2. Sokak, Merdivenli 3. Sokak, Merdivenli 5. Sokak, Merdivenli 6. Sokak, Merdivenli Atatürk Caddesi, Merdivenli Vatan Caddesi ve Tilkitepe Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732816’dır.

KARABAĞLAR

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 09.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı, Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732460’tır.

18.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 14.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı, Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732461’dir.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı, Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732467’dir.

18.06.2026 tarihinde, 10.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 10001. Sokak ile 10024. Sokak arasındaki sokaklar, Gazi Caddesi ve Konak Kavacık Asfaltı Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732473’tür.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şehitler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 52/1. Sokak ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732611’dir.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Maliyeciler, Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733525’tir.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Esenyalı, Metin Oktay, Poligon ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733527’dir.

KARŞIYAKA

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6604. Sokak, 6607. Sokak, 6615. Sokak, 6616. Sokak, 6617. Sokak, 6617/1. Sokak, 6618. Sokak, 6620. Sokak, 6621. Sokak, 6633/1. Sokak, 6636. Sokak, 6638. Sokak, 6639. Sokak, 6640. Sokak, 6641. Sokak, 6642. Sokak, 6643. Sokak, 6644. Sokak, 6645. Sokak, 6645/1. Sokak, 6645/2. Sokak, 6646. Sokak, 6647. Sokak, 6647/1. Sokak, 6648. Sokak, 6650. Sokak, 6651. Sokak, 6652. Sokak, 6654. Sokak, 6654/1. Sokak, 6657. Sokak, 6722. Sokak ve 6722/2. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3729083’tür.

18.06.2026 tarihinde, 11.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahariye Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1856. Sokak, 1856/1. Sokak ve 1856/2. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732417’dir.

KONAK

18.06.2026 tarihinde, 19.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih, Fevzi Paşa, Güzelyurt, İsmet Kaptan, Kahraman Mescit, Konak, Namık Kemal, Odunkapı, Sümer, Türkyılmaz, Uğur, Yeşiltepe ve Yıldız mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732528’dir.

18.06.2026 tarihinde, 19.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Altıntaş, Barbaros, Etiler, Güneş, Güngör, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Mecidiye, Mimar Sinan, Namazgah, Oğuzlar, Sakarya, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tuzcu, Uğur, Ülkü, Yenigün ve Yeşiltepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732533’tür.

18.06.2026 tarihinde, 19.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732534’tür.

18.06.2026 tarihinde, 19.00 ile 20.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akarcalı, Ballıkuyu, Etiler, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732541’dir.

18.06.2026 tarihinde, 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hilal, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732545’tir.

18.06.2026 tarihinde, 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732546’dır.

18.06.2026 tarihinde, 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan ve Kültür mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732549’dur.

18.06.2026 tarihinde, 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncı, Etiler, Konak ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732550’dir.

18.06.2026 tarihinde, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Reis, Altay, Ballıkuyu, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Etiler, İmariye, Kadifekale, Kosova, Kubilay, Oğuzlar, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732557’dir.

18.06.2026 tarihinde, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz, İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732559’dur.

18.06.2026 tarihinde, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fevzi Paşa, Güneş, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Tan, Uğur ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732562’dir.

18.06.2026 saat 22.00’den 19.06.2026 saat 06.00’ya kadar şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732564’tür.

18.06.2026 saat 22.00’den 19.06.2026 saat 06.00’ya kadar şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732570’tir.

18.06.2026 saat 22.00’den 19.06.2026 saat 06.00’ya kadar şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz, İsmet Kaptan ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732572’dir.

19.06.2026 tarihinde, 06.00 ile 07.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Reis, Altay, Ballıkuyu, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Etiler, İmariye, Kadifekale, Kosova, Kubilay, Oğuzlar, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732663’tür.

19.06.2026 tarihinde, 06.00 ile 07.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz, İsmet Kaptan ve Konak mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732665’tir.

19.06.2026 tarihinde, 06.00 ile 07.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fevzi Paşa, Güneş, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Tan, Uğur ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732667’dir.

19.06.2026 tarihinde, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hilal, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732653’tür.

19.06.2026 tarihinde, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732658’dir.

19.06.2026 tarihinde, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan ve Kültür mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732660’tır.

19.06.2026 tarihinde, 07.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncı, Etiler, Konak ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732661’dir.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih, Fevzi Paşa, Güzelyurt, İsmet Kaptan, Kahraman Mescit, Konak, Namık Kemal, Odunkapı, Sümer, Türkyılmaz, Uğur, Yeşiltepe ve Yıldız mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732644’tür.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Altıntaş, Barbaros, Etiler, Güneş, Güngör, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Mecidiye, Mimar Sinan, Namazgah, Oğuzlar, Sakarya, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tuzcu, Uğur, Ülkü, Yenigün ve Yeşiltepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732646’dır.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akdeniz ve İsmet Kaptan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732648’dir.

19.06.2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akarcalı, Ballıkuyu, Etiler, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732651’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numaraları 3732686 ve 3732688’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Altıntaş, Barbaros, Etiler, Güneş, Güngör, Güzelyurt, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Mecidiye, Mimar Sinan, Namazgah, Oğuzlar, Sakarya, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tuzcu, Uğur, Ülkü, Yenigün ve Yeşiltepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732690’dır.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncı, Etiler, Konak ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732727’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732823’tür.

ÖDEMİŞ

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden İlkkurşun Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732514’tür.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732524’tür.

18.06.2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kurucuova Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Almanlı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732531’dir.

18.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yolüstü Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732537’dir.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çaylı, Köfündere ve Orhangazi mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732589’dur.

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Köfündere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3732593’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bıçakçı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Ovacık Yaylası Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733261’dir.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733264’tür.

19.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Köfündere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3733360’tır.

19.06.2026 tarihinde, 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Köfündere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Köfündere Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3733386’dır.

TORBALI

18.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 3064. Sokak, 3066. Sokak, 3068. Sokak, 3070. Sokak, 3072. Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Kıbrıs Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732502’dir.

18.06.2026 tarihinde, 17.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ayrancılar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 60. Sokak, 61. Sokak, 62. Sokak, 63. Sokak, 63/1. Sokak, 64. Sokak, 64/3. Sokak, 65. Sokak, 66. Sokak, 67. Sokak, 68. Sokak, 69. Sokak, 70. Sokak, 72. Sokak, 74. Sokak, Değirmen Caddesi ve Şevket Kıvılcım Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732506’dır.

18.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul ve Tepeköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 3031. Sokak, 3035. Sokak, 3039. Sokak, 3043. Sokak, 3047. Sokak, 3058. Sokak, 3060. Sokak, 3064. Sokak, 4501. Sokak, 4508. Sokak, 4512. Sokak, 4514. Sokak, 4579. Sokak, 4581. Sokak, Hüseyin Yener Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3732915’tir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek

Trump'ın ısrarla yalanladığı madde, gerçek çıktı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı

Güvenli limanda deprem! Yatırımcılar şokta, dakikalar içinde çakıldı
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi

Çocuk gelin skandalında, mahkemeden yeni karar
Polis memuru ailesine 'Sizleri seviyorum' notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi

Son mesajı yürek dağladı! Polis memurundan acı veda
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti

Burası Dünya Kupası! Ronaldo'ya hayatının şoku
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir

Son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebiliriz
'Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı' iddiası! Soruşturma başlatıldı

Skandal görüntüler! Polislere anında soruşturma açıldı
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı

Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Sakın ölme

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Samsun'da sulama kanalına düşen kadın öldü

Yakınlarının haber alamadığı kadın korkunç şekilde bulundu
İşte birbirinden güzel maçların programı ve tüm detayları

İşte birbirinden güzel maçların programı ve tüm detayları

2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir

"Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değil"
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Ünlü şovmene büyük şok: Sevgilisi denilen isimden dikkat çeken hamle
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim

Tarihi zirveye geç kalan Trump'tan liderleri şaşkına çeviren tepki
'Defterden sildim' dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi

"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

Rusya'nın en prestijli okulundan Bakan Fidan'a fahri doktora unvanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni atamalar

Kapsamlı değişim! Erdoğan'dan 3 büyükşehirde yeni atamalar
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış

Sözün bittiği yer! Cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmışlar

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür özel ekibine zehir zemberek sözler

İpleri tamamen kopardı! Hedefindeki isimlere zehir zemberek sözler
Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti

Dünyaca ünlü yıldızın eşiydi! Yıllar ona hiç acımadı
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Instagram'ı kapatılan Dilan Polat'a asıl darbe şimdi vuruldu
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu

CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara