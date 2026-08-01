Haberler

Washington Post: ABD'li komutan, İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını Pentagon'a bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.

ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.

Washington Post'un haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD'li komutan Grynkewich'in bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti.

Söz konusu bildirimde Grynkewich, İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıklarını ifade etti.

Grynkewich, kendisine bir donanma muhribinin daha sağlanmaması halinde, İsrail'in savunması yerine ABD'nin "anavatanı"nın savunmasını tercih etmek zorunda kalacağını belirtti.

Yetkililer, söz konusu bildirimin, ABD'nin İran savaşında kaynaklarını nasıl tükettiğine dair bir gösterge olduğunu savundu.

Kaynak: AA
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Evine sipariş getiren kuryeye yaptığı jest büyük beğeni topladı

Evine sipariş getiren kuryeye büyük jest
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu

Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu
Eşek arıları mobilya ustasının sonu oldu: Yuvalarına sıcak su dökünce...

Eşek arılarını öldürmek isterken kendi canından oldu