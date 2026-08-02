Ülke bir anda karanlığa gömüldü: ABD bu işin neresinde?
Küba'nın ulusal elektrik şebekesinin kısmen çökmesi sonucu ülkenin batısındaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. Küba Elektrik Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD yaptırımlarının etkisiyle yakıt ithalatı ve eskiyen enerji santrallerinin onarımı konusunda zorluklar yaşandığı belirtildi.
Küba'nın ulusal elektrik şebekesinin kısmen çökmesi sonucu ülkenin batısındaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.
ELEKTRİK BİRLİĞİ SEBEBİNİ AÇIKLADI
Küba Elektrik Birliği'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, arızanın cumartesi günü yerel saatle 18.07'de Matanzas ve Pinar del Rio şehirleri arasındaki iletim hattında yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, ABD yaptırımlarının etkisiyle yakıt ithalatı ve eskiyen enerji santrallerinin onarımı konusunda zorluklar yaşandığına dikkat çekildi.
2 YILDIR DEVAM EDİYOR
Küba genelinde, Ekim 2024'ten bu yana teknik altyapı yetersizlikleri, şiddetli hava olayları ve çeşitli faktörler nedeniyle çok sayıda elektrik kesintisi yaşanıyor.