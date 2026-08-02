Ülke bir anda karanlığa gömüldü: ABD bu işin neresinde?

Küba'nın ulusal elektrik şebekesinin kısmen çökmesi sonucu ülkenin batısındaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

ELEKTRİK BİRLİĞİ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Küba Elektrik Birliği'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, arızanın cumartesi günü yerel saatle 18.07'de Matanzas ve Pinar del Rio şehirleri arasındaki iletim hattında yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD yaptırımlarının etkisiyle yakıt ithalatı ve eskiyen enerji santrallerinin onarımı konusunda zorluklar yaşandığına dikkat çekildi.

2 YILDIR DEVAM EDİYOR

Küba genelinde, Ekim 2024'ten bu yana teknik altyapı yetersizlikleri, şiddetli hava olayları ve çeşitli faktörler nedeniyle çok sayıda elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua