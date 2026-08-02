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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
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Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma, belediyedeki bazı ihaleler, imar ve ruhsat işlemleri ile otopark kiralamalarında usulsüzlük ve menfaat temin edildiği iddiaları üzerine yürütülüyor.

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

BAŞSAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS analizlerinin soruşturmaya dayanak oluşturduğu ifade edilmişti.

HAKLARINDA ÇOK SAYIDA SUÇLAMA BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında, 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından işlem başlatıldığı açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında uygulanacak adli sürece karar verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErol Atmaca Atmaca:

CHP'li bir tane dürüst çalişan belediye varmı?

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