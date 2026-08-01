Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti’ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’e tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımda Bingöl’ü hedef aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçişi siyaset gündemindeki sıcaklığını korurken, CHP cephesinden çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Bingöl'ün 2019 yılında henüz 26 yaşındayken İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından biri olarak Tuzla İlçe Başkanlığı'na seçildiği dönemde CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Canan Kaftancıoğlu, sessizliğini bozdu.

"ASIL SORUN BU KİŞİLERİN PARTİDE YER BULABİLMESİYDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayımlayan Kaftancıoğlu, parti içi liyakat vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"CHP örgütlerinde sayısız liyakatli insan varken; ideolojisi, fikri, zikri geçtim tamamını ahlâkı olmayan bu kişilerin sosyal demokrat bir partide yer bulabilmeleriydi asıl sorun. Ne şekilde yer bulduklarının önemi yok bu saatte..."

"KENDİ PAYIMA DÜŞEN KADARIYLA AFFOLA"

Kendi il başkanlığı döneminde Bingöl'ün ilçe başkanı olduğunu hatırlatan ve özür dileyen Kaftancıoğlu, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Adaylaşması sürecinde bir dahlim olmasa da bu karede benim dönemimde ilçe başkanlığı yapmış bir karaktersiz de var ne yazık ki! Çok üzgünüm ve kendi payıma düştüğü kadarıyla affola..."