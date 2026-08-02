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Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ermenistan hükümeti, istifa ettiklerini duyurdu.

Ermenistan hükümeti, Başbakan Nikol Paşinyan ile birlikte yeni parlamentonun ilk gününde istifa ettiklerini bildirdi. İstifaya ilişkin kararname, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından imzalandı.

"BU, HÜKÜMETİMİZİN SON TOPLANTISI"

Başbakan Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada hükümetin istifa edeceğini duyurmuştu. 

Paşinyan, "Bu, hükümetimizin son toplantısı. Pazar günü istifa edeceğiz" ifadelerini kullanarak, 2 Ağustos Pazar günü görevden ayrılacaklarını açıklamıştı.

Eski Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

YENİ PARLAMENTO SEÇİLDİ

Paşinyan ve hükümetinin istifasının ardından, ülkede yeni seçilen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmişti. 

Seçim sonucuyla birlikte Sivil Sözleşme Partisi, hükümeti kurma yetkisini de kazanmıştı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışehmus ayaz:

iyi olmadı. bunlarla bir anlaşma yoluna girilmişti ne güzel

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