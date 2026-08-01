Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
İstanbul Bakırköy'de bir parkta iki kişinin çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunmasının yankıları sürerken, bir skandal görüntü de Kocaeli'nden geldi. Yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen iki kişinin kamuya açık parktaki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
Bakırköy'de gündüz vakti bir parkta yaşanan ve vatandaşların tepkisini çeken uygunsuz görüntülere bir yenisi eklendi. Benzer bir olay bu kez Kocaeli'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ve çocukların bulunduğu kamuya açık bir parkta kaydedilen görüntülerde, iki kişinin etraftakilere aldırış etmeden sergilediği rahat tutumlar dikkat çekti.
YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK
Parkta bulunan diğer kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde yer alan kişilerin yaşlarının 18'den küçük olduğu değerlendirildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar tepkilerini dile getirdi.
"DENETİMLERİ ARTIRIN" ÇAĞRISI
Kamu alanlarında bu tür davranışların artmasına isyan eden vatandaşlar, yetkililerden park ve bahçelerdeki denetimlerin artırılmasını ve gerekli adli/idari işlemlerin yapılmasını talep etti.