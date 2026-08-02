Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Abd Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bu hafta sonu planlanan olası askeri saldırıları askıya aldığını duyurdu. Trump, ABD ordusunun "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır beklediğini" belirterek, buna rağmen diplomasiye fırsat tanıma kararı aldığını ifade etti.

"ANLAŞMANIN ANA HATLARINDA UZLAŞILDI"

Trump paylaşımında, İran ve bu ülkeyle temas halinde bulunan Orta Doğu ülkelerinin, bir anlaşmanın çerçevesi üzerinde uzlaşı sağlandığını kendilerine ilettiğini söyledi. ABD Başkanı, söz konusu mutabakatın iki temel unsur içerdiğini belirtti:

Hürmüz Boğazı'nın derhal ve tamamen yeniden açılması,

İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona erdirilmesi.

Trump, bu şartların yerine getirilmesi halinde yeni saldırıları iptal etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

"İSRAİL DE BU TAAHHÜDE KATILIYOR"

Trump, açıklamasında İsrail'in de bu diplomatik sürece destek verdiğini belirterek, "İsrail Devleti de bu taahhütte bana katılmaktadır. Herkes çalışmaya başlasın ve bu işi bitirsin." ifadelerini kullandı.

DIŞ BASIN: KARARIN ARDINDA KÖRFEZ ÜLKELERİNİN GİRİŞİMLERİ VAR

Associated Press, Financial Times ve Axios'un aktardığına göre Trump'ın kararında, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin yoğun diplomatik girişimleri etkili oldu. Haberlere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yeni bir saldırının bölgedeki enerji altyapısını hedef alabilecek misillemeleri tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Katar, Umman ve diğer bölge ülkeleri de taraflar arasında arabuluculuk yürüttü.

İRAN'DAN HENÜZ RESMİ DOĞRULAMA GELMEDİ

Trump, anlaşmanın hızla sonuçlanabileceğini öne sürse de İran yönetimi henüz bu açıklamaları doğrulamadı. Dış basın, Tahran'ın resmi bir açıklama yapmadığını ve sürecin belirsizliğini koruduğunu aktardı.