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Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık

Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık Haber Videosunu İzle
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması hakkında ilk kez bir değerlendirmede bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Buranın konusu değil, onları geride bıraktık" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan için Beylikdüzü’nde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

AK PARTİ’YE GEÇEN ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN İLK YORUM

Yürüyüş sırasında konuşan Özel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi’nin CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçmesine ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

Özel, soruyu tek cümle ile, "Buranın konusu değil, onları geride bıraktık" diye yanıtladı.

"MİLLETİN YARINLARINA SAHİP ÇIKIŞINI HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Öte yandan Özel, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "19 Mart darbesinin 500'ncü günü. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Aynı gün Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı ve 500 gündür cezaevindeler. 500. günde Yeni Parti Genel Başkanı olarak daha önce defalarca önceki partimizde yaptığımız gibi arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm tutsak arkadaşları buradan selamlıyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz.

Milletin verdiği bu destek ne şahsıma ne partime bu destek milletin bir an önce bu iktidarın değişip yeniden demokrasinin ve çağdaş ülkenin hayata geçmesine yönelik destektir. Milletin yarınlarına sahip çıkışını hep birlikte yaşıyoruz"

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBülent Aksoy:

O chp limiki artık sözsöyleyecek

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