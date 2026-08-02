Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı

Adana'da bir müşteriye, "Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." sözleriyle tepki göstermesi nedeniyle eleştirilen seyyar satıcı, yayımladığı videoyla kamuoyundan özür diledi. Satıcı, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ben böyle bir insan değilim." ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Adana'da çocuğuyla alışveriş yapan bir kadına gösterdiği tavır nedeniyle sosyal medyada gündem olan seyyar satıcı, eleştirilerin ardından bir özür videosu yayımladı.

Videoda doğrudan kameraya konuşan satıcı, yaşanan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"HÂLÂ ÜZGÜNÜM"

Özür videosunda satıcı şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü yapılan video çekiminde çocuk ve annenin şeyine hâlen üzgünüm, hâlen üzgünüm, hâlen üzgünüm."

Ardından sözlerini, "Beni gerçekten üzdü, ben böyle bir insan değilim "ifadeleriyle sürdürdü.

OLAY TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Seyyar satıcı ile kadın müşteri arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerde satıcının, tek ürün alan kadına, "Ben normalde 5 taneden az satmıyorum, bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." diyerek tepki gösterdiği görülmüş, çocuğun "Ben bir tane ile doymam ki." sözleri de dikkat çekmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı satıcının tavrına tepki göstermişti.

Kaynak: Haberler.com