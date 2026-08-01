Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum

Dünya Kupası’nın ardından yorgunluğunu atmak için arkadaş grubuyla tatile çıkan Bayern Münih’in Fransız yıldızı Michael Olise, tatilde çekilen görüntüleriyle sosyal medyanın ve magazin basınının gündemine oturmuştu.

SAMİMİ DANSINA YAPILAN YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir kız arkadaşıyla samimi bir şekilde dans ederken kameralara yansıyan genç futbolcu, hakkında çıkan haberlerin ardından suskunluğunu bozdu. Sürekli gözlerin üzerinde olmasından ve özel hayatının bu derece mercek altına alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Olise, çıkan iddialara adeta ateş püskürdü.

''EŞİMİ ALDATIYORMUŞUM GİBİ HABER YAPIYORSUNUZ''

"Beni artık rahat bırakın!" diyerek tepkisini dile getiren 22 yaşındaki başarılı oyuncu, "Sanki evli bir adammışım da eşimi aldatıyormuşum gibi haberler yapıyorsunuz. Ben ne evliyim ne de hayatımda bir kız arkadaşım var. Sadece arkadaşlarımla tatil yapıp dinleniyorum" ifadelerini kullandı.