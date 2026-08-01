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Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum

Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
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Dünya Kupası'nın yorgunluğunu arkadaş grubuyla tatilde atan Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'nin bir kız arkadaşıyla samimi şekilde dans ettiği görülmüştü. Olise, kısa sürede gündem olan görüntülerle ilgili suskunluğunu bozdu. Gözlerin sürekli kendisinde olmasından rahatsız olduğunu dile getiren yıldız isim, ''Beni artık rahat bırakın. Evli bir adamın eşini aldatıyormuşçasına haberler yapıyorsunuz. Ben ne evliyim ne de kız arkadaşım var'' dedi.

Dünya Kupası’nın ardından yorgunluğunu atmak için arkadaş grubuyla tatile çıkan Bayern Münih’in Fransız yıldızı Michael Olise, tatilde çekilen görüntüleriyle sosyal medyanın ve magazin basınının gündemine oturmuştu. 

SAMİMİ DANSINA YAPILAN YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir kız arkadaşıyla samimi bir şekilde dans ederken kameralara yansıyan genç futbolcu, hakkında çıkan haberlerin ardından suskunluğunu bozdu. Sürekli gözlerin üzerinde olmasından ve özel hayatının bu derece mercek altına alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Olise, çıkan iddialara adeta ateş püskürdü.

''EŞİMİ ALDATIYORMUŞUM GİBİ HABER YAPIYORSUNUZ''

"Beni artık rahat bırakın!" diyerek tepkisini dile getiren 22 yaşındaki başarılı oyuncu, "Sanki evli bir adammışım da eşimi aldatıyormuşum gibi haberler yapıyorsunuz. Ben ne evliyim ne de hayatımda bir kız arkadaşım var. Sadece arkadaşlarımla tatil yapıp dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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