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Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

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Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
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Tarihi zirvesinden bu yana yüzde 26 değer kaybeden altın piyasasında satış baskısı gücünü yitiriyor. Küresel araştırma kuruluşu BCA Research, reel faiz ve dolar baskısının zayıfladığını belirterek fiyatlarda en zorlu sürecin geride kaldığını ilan etti ve yatırımcılara "yükseliş beklentili alım" tavsiyesinde bulundu.

Son dönemde yaşadığı sert düşüşlerle yatırımcısını kaygılandıran altın piyasasında kritik bir kırılma yaşanıyor. Küresel yatırım araştırma kuruluşu BCA Research, altının üzerindeki en zorlu dönemin geride kaldığını belirterek yatırımcılara "uzun pozisyon" (alım) tavsiyesinde bulundu.

REKORDAN BU YANA YÜZDE 26 DEĞER KAYBETTİ

BCA Research tarafından yayımlanan son raporda, altının 29 Ocak'ta kırdığı tarihi zirveden bu yana yüzde 26 oranında değer kaybettiği hatırlatıldı. Değerli metalin 2025 yılının en popüler yatırım araçlarından biri olmasına rağmen, tırmanan jeopolitik riskler karşısında beklenilen enflasyon korumasını tam anlamıyla sunamadığına dikkat çekildi. Ancak analistler, altın üzerindeki yoğun satış baskısının büyük ölçüde gücünü kaybettiğini düşünüyor. Piyasadaki en fırtınalı dönemin geride kalmış olabileceğini vurgulayan uzmanlar, dip arayışının tamamlanmak üzere olduğunu ve yukarı yönlü potansiyelin güçlendiğini kaydetti.

REEL FAİZ VE DOLAR BASKISI ZAYIFLIYOR

Piyasadaki popüler algıya dair ezber bozan bir analiz sunan BCA Research, altının sanılanın aksine doğrudan bir "enflasyon kalkanı" olmadığını ifade etti. Fiyat hareketlerindeki asıl yön belirleyicinin reel faiz oranları olduğuna işaret eden analistler, reel faiz tarafındaki baskının hafiflemesiyle birlikte altının yeniden nefes almaya başladığını aktardı.

Raporda dikkat çekilen bir diğer kritik faktör ise ABD doları oldu. Dolar endeksinin altın üzerinde kurduğu baskılayıcı etkinin sonuna gelindiğini belirten uzmanlar, önümüzdeki dönemde doların altını aşağı çeken değil, aksine destekleyen bir güce dönüşmesinin beklendiğini dile getirdi.

ALTINDA YÜKSELİŞİN 3 AŞAMASI

BCA Research, altın piyasasındaki uzun vadeli yükseliş trendini 3 temel döneme ayırarak şu değerlendirmeyi yaptı:

1. Evre (2022 Sonu): Merkez bankalarının rekor düzeydeki fiziksel altın alımlarıyla başladı.

2. Evre (2025): Küresel ETF (Borsa Yatırım Fonu) girişlerinin hız kazanmasıyla şekillendi.

3. Evre (Mevcut Dönem): Fiyatlamalarda artık reel faizler ve ABD dolar endeksi birincil rol oynayacak.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet:

demekki daha düşecek.

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Haber YorumlarıBen Deli çoşkun çoşkun:

inşallah dahada düşer

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