Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e Hristiyan dünyasında en sert tepkiyi gösteren ülkelerin başında gelen İspanya'da, bu çıkışın ardından yaşanan gelişmeler yeniden gündeme geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki "One minute" çıkışına benzer şekilde İsrail ve destekçilerini hedef alan açıklamalarının ardından, ülkenin art arda çeşitli krizlerle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın Gazze konusundaki tutumunu eleştirerek Madrid yönetiminin attığı adımların sonuçları olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İddialara göre ilk dikkat çeken gelişme, 2025 yılında İspanya ve Portekiz'i saatler boyunca etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi oldu.

Nedeni açıklanmayan kesinti nedeniyle iletişim, ulaşım ve dijital sistemlerde ciddi aksaklıklar yaşandı. Olayın zamanlamasına dikkat çeken bazı kesimler, elektrik kesintisinin İsrail'in İspanya'ya yönelik bir "cezalandırma" saldırısı olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Elektrik kesintisinin ardından İspanya'nın yaz ayları boyunca geniş çaplı orman yangınlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Yangınların söndürüldükten sonra yeniden başlaması ülke genelinde büyük zorluklara yol açtı.

SEBTE'YE 69 BİN GÖÇMEN AKINI

Son olarak Fas'tan, İspanya'nın Afrika'daki toprağı Sebte'ye deniz yoluyla geçen 69 bin düzensiz göçmenin oluşturduğu akın, İspanya-İsrail gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

Haberde, İsrailli yetkililerin İspanya'ya yönelik imalı uyarılarda bulunduğu ve Afrika'daki İspanyol topraklarının ülkeden ayrılması için çalışma yürütecek kişilere maddi destek sağlanacağı yönünde tehditlerde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Fas'tan Sebte'ye geçen 69 bin kişinin daha sonra geri döndüğü belirtilirken, göçmen akınında hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiği aktarıldı.

SANCHEZ'DEN AB ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ise göçmen akını nedeniyle ülkesini eleştiren Avrupa Birliği ülkelerinin tutumuna tepki gösterdiği ve bu eleştirileri kabul etmediği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com