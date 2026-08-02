Haberler

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biri olan İspanya'da, son dönemde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, orman yangınları ve Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını yeniden gündeme geldi. Bazı çevreler bu gelişmelerin İsrail ile yaşanan gerilimin ardından meydana gelmesine dikkat çekerken, İsrail'in İspanya'ya yönelik açıklamaları da tartışma konusu oldu.

Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e Hristiyan dünyasında en sert tepkiyi gösteren ülkelerin başında gelen İspanya'da, bu çıkışın ardından yaşanan gelişmeler yeniden gündeme geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki "One minute" çıkışına benzer şekilde İsrail ve destekçilerini hedef alan açıklamalarının ardından, ülkenin art arda çeşitli krizlerle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın Gazze konusundaki tutumunu eleştirerek Madrid yönetiminin attığı adımların sonuçları olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İddialara göre ilk dikkat çeken gelişme, 2025 yılında İspanya ve Portekiz'i saatler boyunca etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi oldu.

Nedeni açıklanmayan kesinti nedeniyle iletişim, ulaşım ve dijital sistemlerde ciddi aksaklıklar yaşandı. Olayın zamanlamasına dikkat çeken bazı kesimler, elektrik kesintisinin İsrail'in İspanya'ya yönelik bir "cezalandırma" saldırısı olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Elektrik kesintisinin ardından İspanya'nın yaz ayları boyunca geniş çaplı orman yangınlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Yangınların söndürüldükten sonra yeniden başlaması ülke genelinde büyük zorluklara yol açtı.

SEBTE'YE 69 BİN GÖÇMEN AKINI

Son olarak Fas'tan, İspanya'nın Afrika'daki toprağı Sebte'ye deniz yoluyla geçen 69 bin düzensiz göçmenin oluşturduğu akın, İspanya-İsrail gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

Haberde, İsrailli yetkililerin İspanya'ya yönelik imalı uyarılarda bulunduğu ve Afrika'daki İspanyol topraklarının ülkeden ayrılması için çalışma yürütecek kişilere maddi destek sağlanacağı yönünde tehditlerde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Fas'tan Sebte'ye geçen 69 bin kişinin daha sonra geri döndüğü belirtilirken, göçmen akınında hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiği aktarıldı.

SANCHEZ'DEN AB ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ise göçmen akını nedeniyle ülkesini eleştiren Avrupa Birliği ülkelerinin tutumuna tepki gösterdiği ve bu eleştirileri kabul etmediği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame hazır! İşte kızı için istenen ceza
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke bir anda karanlığa gömüldü: ABD bu işin neresinde?

Ülke bir anda karanlığa gömüldü: ABD bu işin neresinde?
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun

Seyyar satıcıdan anneye tepki çeken sözler! Hem de çocuğunun yanında
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer
Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu

Kimse ne olduğunu anlamadı: 30 milyon liralık hasar oluştu
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! O hizmet tarihe karışıyor