Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü

Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alandaki pas oyunlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

KANTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Dünya Kupası'nda mücadele ettiği Fransa Milli Takımı'ndan dönen N'Golo Kanté, takımla birlikte çalışmalara başladı. Kante, İrfan Can Kahveci’nin 17 numarayı almasının ardından, doğum yılı olan 91 numarayı tercih etti. Eğer bir değişiklik olmazsa kariyerinde ilk kez 91 numaralı formayı giyecek.