Viyadükler yükselmeye, projenin de silueti ortaya çıkmaya başladı

Trabzon'da yapımı bitme aşamasına gelen Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu'nu birbirine bağlayacak ulaşım projesi kapsamındaki Değirmendere Viyadüğü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnşaatta gelinen noktada viyadükler belirgin şekilde yükselirken, projenin silueti de ortaya çıkmaya başladı.

Toplam 585 metre uzunluğundaki ana köprü ile 697 metre uzunluğundaki kol bağlantılarından oluşan Değirmendere Viyadüğü'nde fore kazık ve plastik kazık imalatları sürüyor. Proje kapsamında toplam 721 adet ve 13 bin 520 metre uzunluğunda fore kazık ile 750 adet ve 15 bin 176 metre uzunluğunda plastik kazık imalatı yapılıyor. Bu çalışmaların ardından viyadükler son şeklini almaya başlarken, proje kapsamında, Sahil (Liman) Kavşağı'nın oluşturulması için gerekli tahkimat ve anifer blok imalatları da aralıksız sürüyor.

Yapılan proje sayesinde Değirmendere'deki ve Maçka Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra güneyden Maçka Vadisi'nden gelen trafiğin bir tünelle ve viyadüklerle doğrudan Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı