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Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu

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Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
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Manchester United, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ve Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun transferi için teklif hazırlığında. İngiliz ekip, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in adı bir süredir Premier Lig devi Manchester United ile anılırken, İngiltere'den transfer gündemini sarsacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

MANCHESTER OSIMHEN İÇİN ISRARCI

Sky'da yer alan habere göre; Yeni bir golcü arayan Manchester United'ın Osimhen transferinde ısrar ettiği ve sarı-kırmızılılara 100 milyon Euro'luk dev bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. 

LEAO İÇİN DE DEVREDELER

Manchester United, sol kanat transferinde de bu kez Galatasaray'a rakip oldu. İngiliz ekibinin Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için harekete geçtiği belirtildi. 

OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki başarılı forvet Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 74 maçta 59 gol ve 16 asistlik muazzam bir skorer performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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