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İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti Haber Videosunu İzle
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
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Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları ile Şile Belediye Başkanvekili AK Parti'ye geçti. Belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

İstanbul siyasetinde sıcak saatler yaşanıyor. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı. Üç isme rozetlerini, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Erdoğan, rozet takdimi öncesinde yaptığı konuşmada "Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de işte burada, bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına 'aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum" dedi.

"AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR"

Konuşmasında "Bakınız sadece üye sayısı bakımından değil toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz" diyen Erdoğan, "86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti bu ifademe dikkat edin AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var, herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 

BİNGÖL, İBB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ 

2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik "Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık" eleştirisinde bulunmuştu. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl 

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıŞeneray Kılınçarslan:

Elhamdülillah. Millet Erdoğan'a yanlış yaptığına pişman oldu. herkes ölümüne Recep Tayyip Erdoğan diyor artık

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

tam bir kepazelik ... bu siyaset değil

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıHakan taşkıran:

He he kesin öyledir

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıHalil:

Katılıyorum

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCece Cece:

seçimle alamadığını haksızlıkla hukuksuzlukla alıyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Zorla kimseyi almıyor kardeş aklı olan gerçekleri görüyor ve doğrunun yanına geçiyor

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

hükümsüzdür!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

insanların midesi bulanıyor... kepazelik bu

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarımevlut cetin:

CHP seçmeni CHP'li vekillerinin şahsiyetlerine oy kullanmadı CHP'de siyaset yaptıkları için vekil oldular. Ama bazı vekiller başka partiyi kurdu. aralarında hiçbir fark yok

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıRevolver:

Savaşta kaybedip masa başında kazananlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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