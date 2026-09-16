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Karaman'da okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı! 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

Karaman'da okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı! 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı
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Karaman'da Larende Mahallesi'ndeki bir kavşakta öğrencileri taşıyan okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i öğrenci olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı; mahalle sakinleri kavşağa kasis yapılmasını istedi.

Karaman'da okul servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 17.30 sıralarında Larende Mahallesi 1204. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 70 C 0103 plakalı okul servisi ile A.D. yönetimindeki 77 ED 176 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle okul servisinde bulunan 5 öğrenci ile hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, kazayı görerek gelen bazı mahalle sakinleri ise duruma tepki göstererek, kazanın yaşandığı kavşağa kasis yapılması istedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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