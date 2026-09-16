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Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı

Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı Haber Videosunu İzle
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
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Attığı gollerle Süper Lig'e damga vuran Amedspor'un Nijeryalı futbolcusu Gift Orban'ın çıplak ayaklarla sokağa inip mahalledeki çocuklarla futbol oynadığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Amedspor'un Nijeryalı golcüsü Gift Orban, saha içindeki performansının yanı sıra mütevazı yaşamıyla da gündem olmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, Diyarbakır sokaklarında çıplak ayakla çocukların maçına katılarak unutulmaz anlara imza attı.

ÇIPLAK AYAKLA MAHALLEDE FUTBOL EĞLENCESİ

Sokakta futbol oynayan çocukları görünce dayanamayan ve ayakkabılarını çıkarıp oyuna dahil olan 24 yaşındaki santrfor, samimiyetiyle çevredekilerin büyük takdirini topladı. Çocuklarla maç yapıp şakalaşan Orban’ın neşeli halleri ve o anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

5 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Sezon başından bu yana sergilediği performansla lige damga vuran Nijeryalı yıldız, Amedspor’un hücum hattındaki en büyük kozu konumunda. Takımıyla 5 maça çıkan Orban, 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı. Orban son olarak RAMS Başakşehir'i 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada ağları 3 kez havalandırarak hat-trick yaptı.

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