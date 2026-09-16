Silivri'de batan geminin kaptanı, Hatay'da toprağa verildi

'ARKAMIZDA 9 ACIDAŞ AİLEMİZ DAHA VAR'

İstanbul'da Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin hayatını kaybeden kaptanı Yaşar Kayhan'ın kızı Özlem Günver ve damadı Özgür Günver, cenaze sonrası açıklamalarda bulundu. Özlem Günver, kazadan 13 gün sonra babasının cenazesine ulaşıldığını kaydederek "13 gün boyunca sonunun ne olacağını bilmediğimiz bir bekleyiş içindeydik. Üzüntümüz ile sevincimiz bir arada çünkü şükür ki kendisini yerine koyabildik. Arkamızda 9 acıdaş ailemiz daha var. Maalesef onları Silivri'de bıraktık. Dün defalarca konuştuk ve cenazemize katılmak istediler. Biliyoruz ki kalpleri bizimle. Asla onları bırakmıyoruz. Sonuna kadar onlarla beraberiz. Babamın çıkması eminim onlar için büyük bir umut oldu. Artık kayıplarımızı tek tek bulana kadar bir ayağımız hep Silivri'de olacak" dedi.

'DUA EDEBİLECEĞİMİZ BİR MEZARI VAR'

Özlem Günver'in eşi Özgür Günver ise "Kazanın ardından 13 gündür oradaydık. Devletimiz arama-kurtarma çalışmalarında sürekli yanımızdaydı. Çok şükür dua edebileceğimiz bir mezarı var. Diğer 9 aile de artık bizim kardeşimiz, arkadaşlarımız oldu. Kimisi çocuğunu, kimi eşini, kimi de babasını bekliyor. Bir an önce inşallah onlar da bir şekilde bulunur. İnşallah onlardan da hayırlı haberler alırız. Onlarla dayanışma içindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı