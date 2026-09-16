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Şanlıurfa’da kuyuya düşen çoban öldü

Şanlıurfa’da kuyuya düşen çoban öldü
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ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde yeğeniyle birlikte koyun otlatan Hamit Taş (54), yaklaşık 140 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yeğeniyle birlikte koyun otlatan Hamit Taş (54), yaklaşık 140 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Akçakale ilçesine bağlı Mil Mahallesi'nde meydana geldi. Yeğeniyle birlikte arazide koyun otlatan Hamit Taş, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 140 metre derinliğindeki, el yapımı kuyuya düştü. Taş'ın kuyudan gelen çağrılara yanıt vermemesi üzerine durum, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ŞUAK) sevk edildi. Ekipler yürüttüğü çalışmayla Hamit Taş'a ulaştı. Kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamit Taş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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