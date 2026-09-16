Haberler

5 ilde 'suç örgütü' operasyonları: 53 gözaltı

5 ilde 'suç örgütü' operasyonları: 53 gözaltı
Güncelleme:
+500 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 5 ilde 'Suç örgütü kurmak', 'Tefecilik', 'Yağma', 'Belgede sahtecilik' ve 'Kasten öldürme' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 5 ilde ' Suç örgütü kurmak', 'Tefecilik', 'Yağma', 'Belgede sahtecilik' ve 'Kasten öldürme' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL hareketlilik tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 273 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yer, zaman ve mekan gözetmeksizin, organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Suç örgütlerine de onları besleyen karanlık yapılara da göz açtırmayacağız. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe Talisca'yı mumla arıyor
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

TikTok'taki son rezalet

Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da iki adrese baskın! 800 bin makaron ele geçirildi
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim