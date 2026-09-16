Haberler

İzmir'de darp ve cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde darp ve cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde darp ve cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.M. (29), Ören 75. Yıl Mahallesi'nde bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince B.O, N.E, Y.E.O, M.B. ve Y.Ç. Kemalpaşa'da, A.I. ise Batman'da yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
Samsun'da 40 metre derinlikten metan gazı çıktı! Bölge güvenlik altına alındı

Parkın altından metan gazı çıktı! Uzmanlardan flaş açıklama
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı

Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

Sıkı durun! Formula 1'de beklenen Türkiye kararı çıktı