Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 25-27 Eylül tarihlerinde Abant’ta gerçekleştireceği kampta, yeni yasama döneminde Meclis gündemine gelmesi beklenen anayasa değişikliği çalışmalarını ele almaya hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği kampta, AK Parti tarafından sunulması beklenen olası anayasa değişikliği teklifine ilişkin partinin izleyeceği tutum detaylı şekilde değerlendirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde CHP yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Parti kurmayları, AK Parti’nin hazırlaması beklenen teklifi incelemeden reddetmeyeceklerini ve nihai kararın metnin içeriği görüldükten sonra verileceğini belirtti.

"İÇİNDE NE VAR NE YOK İNCELEYECEĞİZ"

CHP kurmayları, Meclis açılışıyla birlikte gündeme gelebilecek olası düzenlemeye ilişkin yaklaşımı şu sözlerle özetledi: "Meclis açılınca aniden önümüze gelirse içeriğine bakacağız. İçinde ne var ne yok, neleri kapsıyor inceleyeceğiz. Destek verip vermemek çalışmanın içeriğine bağlı."

ÖNCELİK GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

Anayasa tartışmalarındaki temel kırmızı çizgilerinin ve önceliklerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu vurgulayan CHP yetkilileri, olası bir düzenlemede bu yönde adımlar yer alması halinde destek vermeye açık olduklarını ifade etti.

Kurmaylar, "Değişiklikte güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa evet deriz, neden hayır diyelim?" değerlendirmesinde bulunurken; 2023 seçimleri öncesinde Altılı Masa tarafından hazırlanan 84 madde, dokuz başlık ve 156 sayfadan oluşan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin parti açısından geçerliliğini koruduğunu aktardı.

Kaynak: Haberler.com