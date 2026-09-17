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Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti

Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti Haber Videosunu İzle
Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde emekli uzman çavuş, önce boşandığı eşini ardından da 13 yaşındaki oğlunu tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Çift hayatını kaybetti, oğulları ise ağır yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde emekli uzman çavuş, önce boşandığı eşini ardından da oğlunu tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Çift hayatını kaybetti, oğulları ise ağır yaralandı.

1,5 AY ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Olay, ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi ev kadını Kezban Kabukçu (52) ve emekli uzman çavuş Enis Demir (49) çifti 1 buçuk ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, eşinden boşandıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kız kardeşi N.K.'nin yanına geldi.

AİLESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Akşam saatlerinde Enis Demir, eski baldızının evine gelerek eşiyle barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çift arasında tartışma çıktı ve Enis Demir, yanındaki beylik tabancasıyla önce eşi Kezban'ı ardından oğlu 13 yaşındaki Y.E. Demir'i vurdu. Daha sonra Enis Demir, aynı tabancayla intihar etti.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kezban Kabukçu'nun kız kardeşi N.K. ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kezban Kabukçu ve Enis Demir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, karnı ve kolundan yaralanan Y.E. ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enis Demir ve Kezban Kabukçu'nun cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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