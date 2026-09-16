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Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil ikiye bölünürken 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka 34 NGZ 131 plakalı otomobil ile Fiat marka 34 KCT 451 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yan yoldan çıkan otomobilin, hızla gelen diğer otomobilin çarpmasıya ikiye bölündüğü anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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