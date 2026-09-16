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Aydında sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi

Aydında sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi
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Aydın’da sahtecilikle mücadele kapsamında düzenlenen 5 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 724 bin TL olan 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ ile dolumda kullanılan 7 bin 922 boş teneke ele geçirildi.

Aydın'da sahtecilikle mücadele kapsamında düzenlenen 5 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 724 bin TL olan 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ ile dolumda kullanılan 7 bin 922 boş teneke ele geçirildi.

Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda tağşiş yağ ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde sahtecilik faaliyetlerine yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 724 bin TL olduğu değerlendirilen 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ ile tağşiş yağ dolumunda kullanıldığı belirlenen 7 bin 922 adet boş teneke ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 5 şahıs hakkında işlem yapılırken, şahıslara toplam 1 milyon 846 bin TL idari para cezası uygulandı. Kent genelinde sahte ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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