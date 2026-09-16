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Kazada Fiat otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Kazada Fiat otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
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Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Fiat marka otomobil takla atarak ikiye bölündü.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Fiat marka otomobil takla atarak ikiye bölündü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka 34 NGZ 131 plakalı otomobil ile Fiat marka 34 KCT 451 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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