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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’na veda etti

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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Enel 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Letonya’ya 3-1 mağlup olarak son 16 turu şansını yitirdi. Millilerimiz, grubunu 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucu elde ettiği 3 puanla 5. sırada tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Enel 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasındaki beşinci ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. 

FİLENİN EFELERİ'NDEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA VEDA

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milliler parkeden 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Millilerimiz, organizasyondaki son 16 turu şansını kaybetti.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Turnuva boyunca sergilediği performansla beklentilerin altında kalan ay-yıldızlı ekibimiz, yer aldığı grupta çıktığı 5 mücadelede 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 3 puanla grubu 5. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, bu sonuçla şampiyonaya erken veda etmiş oldu.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlperen Kaya:

filenin sultanlarından biraz ders alsınlar belki adam olurlar

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Haber Yorumlarısezgin_duman:

kadınlara örnek alsınlar

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