Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’na veda etti

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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Enel 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasındaki beşinci ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi.

FİLENİN EFELERİ'NDEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA VEDA

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milliler parkeden 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Millilerimiz, organizasyondaki son 16 turu şansını kaybetti.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Turnuva boyunca sergilediği performansla beklentilerin altında kalan ay-yıldızlı ekibimiz, yer aldığı grupta çıktığı 5 mücadelede 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 3 puanla grubu 5. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, bu sonuçla şampiyonaya erken veda etmiş oldu.