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Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
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Van'da düğünündeki görüntüler sonrası tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz'ün düğünden iki gün sonra Maslak'taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Van'da düğünündeki görüntüler sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz'ün düğünden iki gün sonra Maslak'taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMAYA NEDEN OLDU

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, "Kara para aklama" suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇAĞLA ÖZ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çağla Öz Tançalan ise 12 Eylül'de İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından Tançalan Van'a gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri tamamlanan Öz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz'ün düğünden iki gün sonra Maslak'taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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