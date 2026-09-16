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Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem

Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
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Milli Eğitim, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle okul kantinlerinde yeni dönem başladı. Düzenlemeyle cips, asitli içecek ve şekerlemelerin yanı sıra tostlarda eritme peynir kullanımı da yasaklanırken, tostlarda en az 20 gram peynir zorunluluğu getirildi. Kantin fiyatlarına yapılan yüzde 6,2'lik zamla birlikte bir öğrencinin haftalık minimum kantin masrafı 650 liraya yükselirken, günlük tabldot yemek ücretleri ise 245 lira olarak belirlendi.

Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde okul kantinlerine yönelik kapsamlı önlem ve düzenlemeler hayata geçirildi. Yenilenen kantin düzenlemesi kapsamında asitli içeceklerden yağda kızartılmış yiyeceklere, cipslerden kremalı ve dolgulu paketli gıdalara kadar çocuk sağlığını tehdit eden birçok ürünün kantinlerde satışı tamamen yasaklandı.

Üç bakanlığın ortaklaşa aldığı kararlar doğrultusunda kantin işletmelerinde şekerlemeler, çikolatalar ve kalorisi yüksek atıştırmalıklara sınır getirilirken; ambalajlı ürünlerde 200 kalori üst limiti kuralı uygulandığı bildirildi. Veliler, çocukların sağlığını korumaya yönelik alınan yasak kararını memnuniyetle karşılarken, evde hazırlanan beslenme çantalarının ekonomik açıdan daha uygun olduğunu ifade etti.

TOSTLARDA ERİTME PEYNİR DÖNEMİ KAPANDI

Yeni düzenlemeyle birlikte kantinlerde hazırlanan tostlara ilişkin özel hijyen ve içerik kriterleri getirildi. Tost yapımında halk arasında krem peynir olarak da bilinen eritme peynirlerin kullanımı kesin olarak yasaklandı.

Bununla birlikte, standart ve besleyici bir porsiyon oluşturulması amacıyla kantinlerde satılan her bir tostta en az 20 gram peynir kullanılması zorunluluğu uygulamaya konuldu.

KANTİN FİYATLARINA YÜZDE 6,2 ZAM YAPILDI

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılında kantin ürünlerinde revizeye gidildiğini doğruladı. Çok şekerli ve yüksek kalorili gıdalara geçit verilmediğini vurgulayan Osmanoğlu, yeni sezonda kantin fiyatlarında ortalama yüzde 6,2 oranında bir artış yapıldığını açıkladı.

Fiyat artışıyla birlikte daha önce 90 liradan satılan tostun 100 liraya yükseldiğini belirten Osmanoğlu, bir tost ve bir ayranın toplam maliyetinin 130 lirayı bulduğunu ifade ederek, çocukların sağlıklı beslenmesi adına kantinci esnafı olarak ellerinden gelen fedakarlığı gösterdiklerini dile getirdi.

HAFTALIK KANTİN HARCAMASI 650 LİRAYI BULUYOR

Günlük en temel kantin ihtiyacı olan bir tost ve bir ayranın 130 liralık maliyeti üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bir öğrencinin haftalık kantin masrafı en az 650 lira olarak öne çıkıyor. Yeni dönemde kantinlerde uygulanacak güncel satış tarifesi ise şu şekilde belirlendi:

  • Simit: 30 TL
  • Açma ve Poğaça: 35 TL
  • Yarım Litre Su: 15 TL
  • Çay: 25 TL
  • Soğuk Sandviç: 100 TL - 125 TL
  • Tavuk Döner: 145 TL
  • Hamburger: 160 TL
  • Ekmek Arası Köfte ve Et Dürüm: 180 TL

TABLDOT YEMEK TARİFELERİ DE BELLİ OLDU 

Okullarda sunulan sıcak yemek hizmetlerine ilişkin tabldot fiyatları da netleşti. Belirlenen tarifeye göre okullarda öğrencilere sunulan üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin günlük fiyatı ise 285 lira olarak uygulanacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Mecliste 50 liraya kebaplarla göbek şişirene kadar öğrencilere de aynı tarifeyi uygulayın

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Haber Yorumlarıeminsoker21:

gidin okul kantinlerini kontrol edin bu fiyatlar mı var tabildot fiyatı 275 tl kimi kandırıyorsunuz ayrıca yıl içinde iki defa zam yapmak nedir haziranda olan tabildot ücreti ve servis ücretleri neden eylülde zamlanıyor zaten yılbaşında zam yapıyorsun kantinciye soruyoruz diyor ki biz yapmıyoruz okul yönetimi ayrı para istiyor milli eğitim ayrı istiyor herkes bir yerden nemalanıyor buna birinin dur demesi gerekiyor artık

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