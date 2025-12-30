İstanbul 'da okullar tatil mi SON DAKİKA?

Rusya ve Balkanlar üzerinden Türkiye'ye ulaşan soğuk hava sistemi, pek çok bölgede kar yağışını kuvvetlendirerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Elverişsiz hava şartları sebebiyle bazı illerde bugün eğitime ara verilirken, 30 Aralık Salı günü için de farklı kentlerden kar tatili kararları gelmeye başladı. Bu gelişmelerle birlikte "Son dakika: İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlayan ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ilçedeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının etkisini sürdüreceği, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme riskinin artacağının öngörüldüğü belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 30 Aralık 2025 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ve 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

VAN

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da 8 ilçede tüm kademelerde, 3 ilçede de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Merkez, İnebolu, Ağlı, Şenpazar, Küre, Seydiler, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca Bozkurt ilçesinde kar yağışının yoğun olması ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı 30 Aralık Salı günü ve 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ve pansiyonda yatılı olup evci izninde olan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Okulların tatil olduğu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan duyuruda, meteorolojik veriler ve mevcut hava şartları göz önüne alınarak tedbir kararı alındığı bildirildi. Tatil kararının 30 Aralık 2025 Salı günü geçerli olduğu belirtildi. Karara göre; il genelinde "Taşımalı Eğitim" kapsamında bulunan özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

DÜZCE

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 30 Aralık Salı günü tatil edildi.

Yığılca ve Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kara yollarında buzlanma riski oluşmuştur. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alındığında, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğinin öncelenmesi gerekmiştir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik rahatsızlığı bulunan personel 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAKARYA

Sakarya'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 3 ilçede okullar, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bir gün tatil edildi.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava şartları eğitimi de etkiledi. Karasu, Hendek ve Akyazı Kaymakamlıkları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle bazı okullarda ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Karar çerçevesinde, Akyazı ilçesinde bulunan 78 okulda taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Karasu ilçesinde ise Kurudere, Yassıgeçit ve Kızılcık Mahallelerinde bulunan ilk ve ortaokullarda taşımalı eğitim yapan öğrenciler için okullar tatil edildi. Hendek'te ise 4 mahallede eğitimin tamamına 1 gün ara verilirken, 18 mahallede sadece taşımalı eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencileri için okulların tatil edildiği bildirildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.

Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır."

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

MARDİN

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle valilik, eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını duyurdu.

Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarılarının ardından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yeni bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, il genelindeki tüm okullarda eğitime verilen ara 3O Aralık Salı gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı. Açıklamada, "Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 30. Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DE ARA VERDİ

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Üniversitenin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde 30 ve 31 Aralık tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük'te de etkili olan kar yağışı nedeniyle salı günü okullar tatil edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, il genelindeki her tür ve derecedeki okulun bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü,

Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTE'NDE DE DERSLER DURDU

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini bildirdi.

Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.

BOLU

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.

Bolu'da kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME ARA

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden (BAİBÜ) yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

Üniversitede görev yapan tüm personelin, aynı gün idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla akademik ve idari amirler ile sağlık, güvenlik, temizlik personelinin görevlerine devam edeceği bildirildi.

BATMAN

Batman Valiliği, salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

SİİRT

Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ

İstanbul Valiliğindentatil duyurusu gelmedi.